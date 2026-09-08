Со спутника видно все: в Кызылординской области ликвидировали 53 свалки
8 Сентября 2026, 12:41
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8 Сентября 2026, 12:418 Сентября 2026, 12:41
148Фото: Минэкологии РК
В Кызылординской области ликвидировали все 53 несанкционированные свалки, выявленные с начала года. Обнаружили их с помощью космического мониторинга, передает BAQ.KZ.
Снимки со спутников в области используют с 2018 года, работу ведут совместно с АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары».
Помимо этого, специалисты департамента экологии проводят рейды, в том числе за пределами населенных пунктов. По выявленным фактам вместе с местными исполнительными органами принимают меры по очистке территорий.
Сочетание спутниковых данных и наземных проверок позволяет находить проблемные участки быстрее.
Контроль за санитарным состоянием территорий продолжат, чтобы новые свалки не появлялись на тех же местах.