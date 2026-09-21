В Аршалынском районе Акмолинской области служебная собака помогла выявить попытку провоза запрещенного вещества на территорию учреждения уголовно-исполнительной системы. Подозрительный сверток спрятали в боковом зеркале автомобиля «Газель», передает BAQ.KZ.

Во время досмотра машины собака по кличке Айза обозначила правое боковое зеркало заднего вида.

После этого автомобиль проверили тщательнее. В полости зеркала нашли скрытый сверток с веществом зеленого цвета и специфическим запахом.

В досмотровой группе работали ефрейтор Тимур Кожабеков и специалист-кинолог, младший сержант Береке Дөненбай.

Сверток изъяли. Какое именно вещество находилось внутри, пока официально не сообщается.

По факту проводится проверка. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и возможных причастных.

В Нацгвардии сообщили, что совместно с ДУИС продолжают проверять транспорт и пресекать попытки доставки запрещенных веществ и других предметов на режимные объекты.