Собака Айза нашла сверток с подозрительным веществом в зеркале «Газели»
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В Аршалынском районе Акмолинской области служебная собака помогла выявить попытку провоза запрещенного вещества на территорию учреждения уголовно-исполнительной системы. Подозрительный сверток спрятали в боковом зеркале автомобиля «Газель», передает BAQ.KZ.
Во время досмотра машины собака по кличке Айза обозначила правое боковое зеркало заднего вида.
После этого автомобиль проверили тщательнее. В полости зеркала нашли скрытый сверток с веществом зеленого цвета и специфическим запахом.
В досмотровой группе работали ефрейтор Тимур Кожабеков и специалист-кинолог, младший сержант Береке Дөненбай.
Сверток изъяли. Какое именно вещество находилось внутри, пока официально не сообщается.
По факту проводится проверка. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и возможных причастных.
В Нацгвардии сообщили, что совместно с ДУИС продолжают проверять транспорт и пресекать попытки доставки запрещенных веществ и других предметов на режимные объекты.
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