  • Главная
  • Новости
  • Собака Айза нашла сверток с подозрительным веществом в зеркале «Газели»

Собака Айза нашла сверток с подозрительным веществом в зеркале «Газели»

21 Сентября 2026, 11:12
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
@qr_iim_uu 21 Сентября 2026, 11:12
21 Сентября 2026, 11:12
71
Фото: @qr_iim_uu

В Аршалынском районе Акмолинской области служебная собака помогла выявить попытку провоза запрещенного вещества на территорию учреждения уголовно-исполнительной системы. Подозрительный сверток спрятали в боковом зеркале автомобиля «Газель», передает BAQ.KZ.

Во время досмотра машины собака по кличке Айза обозначила правое боковое зеркало заднего вида.

После этого автомобиль проверили тщательнее. В полости зеркала нашли скрытый сверток с веществом зеленого цвета и специфическим запахом.

В досмотровой группе работали ефрейтор Тимур Кожабеков и специалист-кинолог, младший сержант Береке Дөненбай.

Сверток изъяли. Какое именно вещество находилось внутри, пока официально не сообщается.

По факту проводится проверка. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и возможных причастных.

В Нацгвардии сообщили, что совместно с ДУИС продолжают проверять транспорт и пресекать попытки доставки запрещенных веществ и других предметов на режимные объекты.

Самое читаемое

Наверх