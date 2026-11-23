Более тысячи обращений за медицинской помощью после укусов животных, десятки жалоб в полицию и тысячи бездомных собак, которых так и не удалось взять на учёт. В Костанайской области проблема бродячих животных с каждым годом становится острее. Власти выделяют миллионы тенге на отлов и стерилизацию, но число пострадавших продолжает расти. Теперь ситуацию пытаются изменить с помощью новых законодательных норм, допускающих умерщвление собак в определённых случаях. Однако зоозащитники опасаются, что под угрозой окажутся и здоровые животные. Как найти решение, которое защитит людей и не обернётся жестокостью по отношению к животным, разбиралась корреспондент BAQ.KZ.

6000 чипировали, около 3000 остаются без учёта

По официальным данным полиции, с начала года в органы внутренних дел Костанайской области поступило более 90 обращений по поводу бездомных собак. Жители жаловались на агрессивное поведение животных и укусы. Только в Костанае зарегистрировали более десяти случаев нападения на несовершеннолетних.

Начальник департамента полиции Костанайской области Ерлан Файзуллин связывает проблему в том числе с отсутствием точных данных о численности бездомных животных.

«В прошлом году на отлов бродячих собак было выделено около 125 миллионов тенге. Эти деньги выделяли с расчётом на то, что будет отловлено и стерилизовано 4 000 безнадзорных животных. Однако оказалось, что только в Костанае, по нашим данным, насчитывается более 3 тысяч бродячих собак», – отметил начальник департамента полиции региона.

Программа ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация и возврат животных в прежнюю среду обитания – была выполнена в пределах предусмотренного объёма, однако не дала ожидаемого результата. Из-за недостаточного финансирования значительная часть бездомных собак осталась вне программы.

В полиции призвали точнее рассчитывать численность животных и учитывать эти данные при планировании бюджетных расходов.

В отделе предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии акимата Костаная сообщили, что в 2026 году финансирование программы ОСВВ увеличили до 150 млн тенге. Однако за последние три года существенно сократить численность бездомных животных в регионе не удалось.

«За последние три года в области чипировали около 6 000 бродячих собак. Но ещё примерно 3 000 животных остаются неучтёнными», – сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области.

По данным ведомства, ежегодно в регионе фиксируют около 2–3 тысяч обращений за медицинской помощью после укусов животных. При этом случаи нападений происходят и с участием собак, ранее прошедших программу ОСВВ.

«С начала 2026 года в медицинские учреждения региона за помощью после укусов животных обратились более 1000 жителей», – сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Гулим Досумова.

По её словам, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обращений выросло более чем на 40%.

Отдельную тревогу вызывают сообщения о случаях бешенства среди животных. В ведомстве привели данные, согласно которым в 2025 году за три месяца было зарегистрировано три случая укусов людей собаками с бешенством, а в 2026 году – 64.

Статистика за первое полугодие также показывает рост числа пострадавших.

«За эти полгода за медицинской помощью после укусов бродячих собак обратились 667 человек, что на 64 больше, чем за первое полугодие прошлого года», – сообщил руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля акимата Костаная Арип Мендекинов.

Показатель обращений вырос с 226,4 до 246,6 на 100 тысяч населения.

Всем пострадавшим назначили курс антирабической вакцинации для профилактики бешенства. Однако трое человек сразу отказались от прививок, а ещё 12 самостоятельно прервали курс, несмотря на предупреждения врачей об опасности заболевания.

Чипирование идёт медленно, приюта нет, нападения продолжаются

Городские власти решили усилить контроль за ситуацией. В частности, планируется еженедельно анализировать обращения жителей по поводу бездомных кошек и собак.

В среднем поступает от 60 до 80 таких обращений в неделю. Однако из отдельных микрорайонов с частной застройкой их количество иногда превышает сотню.

Особую обеспокоенность вызывает район Колесных рядов, который пострадал во время паводка два года назад.

Тогда власти приняли решение о переселении жителей более 500 частных домов. Многие получили компенсации и переехали в квартиры, оставив собак и кошек. В результате район до сих пор остаётся одним из наиболее проблемных по численности бездомных животных.

Власти также планировали уточнить количество нечипированных собак и снизить стоимость чипирования с 4000 до 2000 тенге. Вакцинацию против бешенства обещали проводить бесплатно.

В акимате подчёркивают, что решить проблему без участия жителей невозможно. Владельцам необходимо регистрировать животных, сотрудничать с ветеринарными службами и своевременно проводить чипирование. Однако пока эта работа продвигается медленно.

Ещё одним решением могло бы стать строительство городского приюта.

В марте 2026 года аким Костаная Марат Жундубаев предложил создать такой объект после доклада координатора программы ОСВВ по Костанайской области Ольги Соловьёвой.

Она обратила внимание на то, что республиканская база Tanba, действующая с 2023 года, не отражает реальной численности животных.

«По нашему областному центру на сегодняшний день в этой базе зарегистрированы всего 299 собак. И это при населении свыше 270 000 человек и наличии 17 000 частных жилых домов! Именно во дворах обитает большая часть животных, которых никто не учитывает», – отметила координатор.

По её словам, в городе официально зарегистрировано всего шесть питомников, где бездомные животные могут пройти стерилизацию и вакцинацию.

Ольга Соловьёва также рассказала о случаях, когда одинокие пожилые люди содержат десятки животных.

«Но самая тревожная ситуация с одинокими пенсионерами, которые содержат огромное количество животных. Мы нашли пять таких человек в частном секторе, которые прикармливают в общей сложности более 40 собак. Если с ними что-то случится, то собаки враз станут бездомными», – выразила опасения специалист.

Аким Костаная признал, что шести питомников недостаточно, и предложил построить приют на 1000–1500 собак за счёт бюджета.

«Нужно строить объект за счёт бюджета. Мы создадим инфраструктуру, а затем будем предоставлять её организациям, которые выиграют тендеры на ОСВВ», – предложил Марат Жундубаев.

Глава города поручил подобрать земельный участок и подготовить бюджетную заявку с расчётом стоимости строительства.

К концу лета участок был найден, однако расчёты стоимости проекта оставались незавершёнными. Аким поручил ускорить работу, но к концу года строительство так и не началось.

Эвтаназия собак предусмотрена, но только в отдельных случаях

С февраля 2026 года функции по отлову, временному содержанию, идентификации, стерилизации и вакцинации безнадзорных животных передали акиматам городов и районов. Ранее этим занимались подразделения областного управления ветеринарии.

В мае в Закон РК «Об ответственном обращении с животными» внесли изменения и дополнения, которые вызвали споры среди зоозащитников.

Поправки предусматривают новые требования к содержанию отловленных животных, в том числе их передаче в пункты временного содержания. Также закрепляются положения об общественном контроле за деятельностью таких пунктов и приютов.

Одним из наиболее обсуждаемых изменений стала возможность умерщвления бездомных собак в предусмотренных законом случаях.

В городском отделе ветеринарии пояснили, что основная часть поправок вступила в силу в июле 2026 года, а отдельные нормы начнут действовать с 1 января 2027 года.

По разъяснению ведомства, умерщвление допускается в отношении агрессивных и больных собак. На кошек эта мера не распространяется.

Если потеряется домашняя собака, её предполагается содержать дольше, чтобы у владельца была возможность найти питомца.

Конфликт интересов: кого защищать – людей или собак?

Пока компания, выигравшая тендер на работу с бездомными животными, продолжает действовать по программе ОСВВ. Новые правила начнут применять после завершения действующего договора.

Однако зоозащитники уже выражают обеспокоенность.

«Кто и как будет определять, что собака агрессивная, а не ведёт себя так, потому что её поймали? Как будет выстроена система, при которой будут искать хозяина?» – задаётся вопросом Ольга Соловьёва.

По её словам, нередко сотрудники отлова принимают домашних собак за бездомных, а их владельцы находятся позднее.

Зоозащитники опасаются, что при недостаточном времени на поиск хозяина животное могут умертвить по ошибке.

Из-за новых требований некоторые организации, ранее работавшие по программе ОСВВ, отказываются участвовать в тендерах.

Отдельные вопросы вызывает и ответственность владельцев домашних собак.

Закон предусматривает возмещение вреда, причинённого животным. Кроме того, в определённых случаях, когда нарушение правил содержания или выгула приводит к причинению вреда здоровью человека, могут применяться дополнительные меры.

Зоозащитники призывают рассматривать каждый случай индивидуально, учитывая обстоятельства нападения и поведение как животного, так и пострадавшего.

Ситуация в Костанае обнажила противоречие между безопасностью жителей и необходимостью гуманного обращения с животными.

С одной стороны – люди, которые опасаются новых нападений и требуют от властей эффективных мер. С другой – волонтёры, годами занимающиеся отловом, стерилизацией и поиском хозяев для бездомных собак.

Между ними – городские власти, которым необходимо найти решение, учитывающее интересы обеих сторон.

По мнению специалистов, одним из выходов могло бы стать строительство приюта и тщательное ветеринарное обследование животных при отлове.

Зоозащитники также считают, что такую работу должны выполнять организации с квалифицированными ветеринарами и опытом обращения с животными.

Однако, по имеющимся сведениям, в отдельных районах области тендеры на отлов выигрывают предприниматели, работающие в ресторанном бизнесе или сфере уборки мусора. Это вызывает вопросы к профессиональной подготовке исполнителей.

Пока новые правила не начали применять в полном объёме, оценить их последствия сложно.

Но главная проблема остаётся прежней: число обращений после укусов животных растёт, приюта в городе нет, а действующая система отлова и стерилизации пока не обеспечивает необходимого результата.

Сумеют ли новые правила изменить ситуацию, не поставив под угрозу здоровых животных, покажет практика.