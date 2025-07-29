В Казахстане процесс трудоустройства стремительно переходит в онлайн. Благодаря цифровым решениям теперь нет необходимости проходить очные собеседования и собирать кипу бумажных документов. Об этом сообщил вице-министр цифрового развития Каныш Тулеушин на заседании правительства, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Ранее устройство на работу требовало обязательного визита к работодателю, собеседования, личного представления более десяти бумажных справок и подписания трудового договора на месте", – напомнил Тулеушин.

Теперь, по его словам, ситуация кардинально изменилась. Благодаря интеграции с государственными информационными системами более 90% необходимых документов формируются автоматически, а подписание трудового договора осуществляется дистанционно – с помощью ЭЦП.

"Отпала необходимость идти на собеседование. Все можно сделать онлайн", – подчеркнул он.

По оценке министерства, цифровая трансформация охватила уже свыше 9,5 миллиона трудоспособных казахстанцев. В результате время оказания услуги сократилось с трех дней до пяти минут.

Такие изменения стали возможны благодаря построению единой цифровой архитектуры, которая объединяет базы данных госорганов, работодателей и сервисов занятости.

Также Каныш Тулеушин отметил, что приоритет будет сделан на дальнейшую автоматизацию, удобство для пользователя и расширение цифрового функционала без необходимости физического контакта с госорганами.