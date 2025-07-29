Собеседования ушли в прошлое, трудоустройство стало цифровым – МЦРИАП
Время оказания услуг сократилось с трех дней до пяти минут.
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В Казахстане процесс трудоустройства стремительно переходит в онлайн. Благодаря цифровым решениям теперь нет необходимости проходить очные собеседования и собирать кипу бумажных документов. Об этом сообщил вице-министр цифрового развития Каныш Тулеушин на заседании правительства, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
"Ранее устройство на работу требовало обязательного визита к работодателю, собеседования, личного представления более десяти бумажных справок и подписания трудового договора на месте", – напомнил Тулеушин.
Теперь, по его словам, ситуация кардинально изменилась. Благодаря интеграции с государственными информационными системами более 90% необходимых документов формируются автоматически, а подписание трудового договора осуществляется дистанционно – с помощью ЭЦП.
"Отпала необходимость идти на собеседование. Все можно сделать онлайн", – подчеркнул он.
По оценке министерства, цифровая трансформация охватила уже свыше 9,5 миллиона трудоспособных казахстанцев. В результате время оказания услуги сократилось с трех дней до пяти минут.
Такие изменения стали возможны благодаря построению единой цифровой архитектуры, которая объединяет базы данных госорганов, работодателей и сервисов занятости.
Также Каныш Тулеушин отметил, что приоритет будет сделан на дальнейшую автоматизацию, удобство для пользователя и расширение цифрового функционала без необходимости физического контакта с госорганами.
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