Соблюдение водного законодательства проверят в бассейнах Есиля и Нуры

В бассейнах рек Есиль и Нура проведут комплексный мониторинг соблюдения требований водного законодательства. Такое поручение дал министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов во время отчетной встречи с жителями Целиноградского района Акмолинской области.

Проверку проведут Комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов совместно с Есильской и Нура-Сарысуской бассейновыми инспекциями и местными исполнительными органами.

Специалистам предстоит проанализировать соблюдение правил застройки и ведения хозяйственной деятельности в водоохранных зонах и полосах. Министр также напомнил о предусмотренных законодательством мерах в отношении незаконных построек.

«Для защиты водных объектов от загрязнения, засорения и истощения предусмотрены водоохранные зоны и полосы. В их пределах действует специальный режим хозяйственной деятельности. В соответствии с Водным кодексом местные исполнительные органы до 10 июня 2027 года должны обеспечить установление водоохранных зон и полос на водных объектах в пределах населенных пунктов. После установления данные границы должны учитываться при планировании территорий, предоставлении земельных участков и осуществлении хозяйственной деятельности, в том числе при строительстве», — отметил министр водных ресурсов и ирригации.

На встрече жители также подняли вопросы завершения работ по обеспечению сел Талапкер и Кажымукан централизованным питьевым водоснабжением, регулирования уровня подземных вод и доступа к водным объектам в соответствии с правилами общего водопользования.

Кроме того, жители района поблагодарили министерство за организацию реконструкции головного сооружения лиманной системы орошения «Алва».

После встречи Нуржан Нуржигитов провел личный прием граждан и дал поручения руководителям профильных комитетов и департаментов.