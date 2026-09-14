Соболенко грозит штраф после поражения от Рыбакиной в финале US Open

Арина Соболенко может получить штраф от организаторов US Open за два эпизода после финала женского одиночного разряда, передает BAQ.KZ со ссылкой на Yahoo News Australia.

В финале турнира Соболенко не смогла завоевать третий подряд титул US Open. Елена Рыбакина одержала победу со счетом 6:4, 5:7, 6:2 и выиграла третий турнир Большого шлема в карьере.

Для казахстанской теннисистки это второй титул Большого шлема в 2026 году. Ранее Рыбакина также обыграла Соболенко в финале Australian Open.

После поражения белорусская теннисистка не смогла сдержать эмоций. После последнего розыгрыша она разбила ракетку, находясь у своей скамейки, а затем выругалась в адрес оператора, который подошел к ней слишком близко.

Оба эпизода могут стать основанием для дисциплинарных санкций со стороны организаторов турнира.

Согласно правилам турниров Большого шлема, максимальный штраф за разбитую ракетку может достигать 50 тысяч долларов в зависимости от обстоятельств. Как правило, фактическая сумма значительно ниже. Однако в случае Соболенко санкции могут быть строже, поскольку подобные инциденты происходят с ней не впервые.

После финала Australian Open в 2025 году Соболенко также разбила ракетку на корте. В 2023 году после поражения в финале US Open она сломала несколько ракеток в раздевалке.

Бывший австралийский теннисист Тодд Вудбридж считает, что Соболенко по-прежнему испытывает проблемы с контролем эмоций в решающих матчах.

«Очевидно, что она до сих пор не научилась полностью контролировать свои эмоции в больших матчах. Проигрывать всегда тяжело, в этом нет никаких сомнений. Но во втором сете она дала сопернице понять, что испытывает давление. Великие чемпионы обычно так себя не ведут», – заявил Вудбридж в эфире Channel 9.

Напомним, что Рыбакина вошла в топ-5 по числу титулов «Большого шлема». Победа в Нью-Йорке стала для Рыбакиной третьей на турнирах «Большого шлема». Ранее она выигрывала Уимблдон-2022 и Australian Open-2026.

С тремя титулами Рыбакина вошла в пятерку теннисисток с наибольшим количеством выигранных мэйджоров среди игроков.