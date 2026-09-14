Рыбакина вошла в топ-5 по числу титулов «Большого шлема»

Елена Рыбакина продолжает укреплять позиции среди сильнейших теннисисток мира после победы на US Open-2026. Казахстанка завоевала третий в карьере титул на турнирах «Большого шлема», возглавила мировой рейтинг WTA и упрочила лидерство в чемпионской гонке, передает BAQ.KZ.

Победа в Нью-Йорке стала для Рыбакиной третьей на турнирах «Большого шлема». Ранее она выигрывала Уимблдон-2022 и Australian Open-2026.

С тремя титулами Рыбакина вошла в пятерку теннисисток с наибольшим количеством выигранных мэйджоров среди игроков.

В финале US Open-2026 представительница Казахстана в трех сетах обыграла Арину Соболенко. После турнира Рыбакина впервые в карьере стала первой ракеткой мира в одиночном разряде.

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Рыбакина лидирует и в чемпионской гонке

После US Open казахстанка также укрепилась на первом месте в чемпионской гонке WTA. В ее активе 7 492 очка.

Вторая позиция у Арины Соболенко – 6 485 баллов. На третье место поднялась американка Джессика Пегула с 5 825 очками.

Кори Гауфф занимает четвертую строчку – 5 654 балла, Мирра Андреева опустилась на пятую позицию с 5 614 очками.

Соболенко поздравила Рыбакину

После поражения в финале Арина Соболенко обратилась к Рыбакиной в социальных сетях и отметила высокий уровень ее игры.

«Не тот финал, о котором я мечтала... Сегодня больно, но завтра мы начинаем всё заново. Поздравляю Елену Рыбакину с потрясающим турниром и великолепной игрой прошлой ночью. Просто невероятный теннис», – написала Соболенко.

Белорусская теннисистка также поблагодарила болельщиков в Нью-Йорке и пообещала вернуться на US Open в следующем году с еще большим желанием победить.

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