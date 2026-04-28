Соболенко пробилась в четвертьфинал Madrid Open, обыграв Осаку

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира Madrid Open, одержав победу над представительницей Японии Наоми Осака, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

Встреча 1/8 финала получилась напряжённой: первый сет Соболенко уступила на тай-брейке, однако затем смогла переломить ход матча и уверенно выиграла две следующие партии со счётом 6:3 и 6:2.

Итоговый счёт матча — 2:1 (6:7 (1:7), 6:3, 6:2) в пользу белорусской спортсменки.

В четвертьфинале турнира Соболенко встретится с американкой Хейли Баптист.