София Актаева завоевала серебро Игр исламской солидарности в Эр-Рияде
Представительница сборной Казахстана по фехтованию Софья Актаева завоевала серебряную медаль на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ.
В финале соревнований по фехтованию на рапире Актаева провела поединок против Алары Атмака из Турции. Встреча завершилась со счётом 15:13 в пользу соперницы.
Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде прошла церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов.
Саудовская Аравия принимает шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021).
Казахстан в общекомандном медальном зачете Игр занимает пятое место. В копилке сборной 11 золотых, 15 серебряных, 17 бронзовых медалей.
