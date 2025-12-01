  • 1 Декабря, 03:44

Софья Берульцева принесла Казахстану серебро на чемпионате мира по каратэ

Фото: НОК РК

Казахстанская каратистка Софья Берульцева завоевала серебряную медаль на чемпионате мира, который проходит в Каире (Египет), передает BAQ.KZ cо ссылкой на НОК РК. В финале категории свыше 68 кг Берульцева встретилась с немкой Йоханной Кнер.

В решающем бою сильнее оказалась соперница, и Софья завершила турнир на втором месте. Помимо Берульцевой, медали чемпионата мира также завоевали Дидар Амирали (до 67 кг) и Асель Канай (до 61 кг) — оба спортсмена стали бронзовыми призёрами.

