Казахстанская каратистка Софья Берульцева завоевала серебряную медаль на чемпионате мира, который проходит в Каире (Египет), передает BAQ.KZ cо ссылкой на НОК РК. В финале категории свыше 68 кг Берульцева встретилась с немкой Йоханной Кнер.

В решающем бою сильнее оказалась соперница, и Софья завершила турнир на втором месте. Помимо Берульцевой, медали чемпионата мира также завоевали Дидар Амирали (до 67 кг) и Асель Канай (до 61 кг) — оба спортсмена стали бронзовыми призёрами.