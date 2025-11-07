На этапе Гран-при по фигурному катанию в Осаке (Япония) завершилась короткая программа среди женщин, и казахстанская фигуристка Софья Самоделкина уверенно заявила о себе на международной арене, передает BAQ.KZ со ссылкой на Olympic.kz.

За свое выступление она получила 67,75 балла, что позволило ей занять промежуточное второе место, уступив только титулованной японской спортсменке Каори Сакамото, набравшей 77,05 балла. Замкнула тройку лидеров южнокорейская фигуристка Ю Ян с результатом 67,66.

Завтра, 8 ноября, участниц ждет произвольная программа, которая определит окончательные результаты соревнований и распределение медалей. Казахстанская спортсменка имеет все шансы подтвердить свои высокие позиции и побороться за пьедестал.