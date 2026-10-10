Софья Самоделкина завоевала бронзу мемориала Дениса Тена в Алматы
Победительницей турнира стала Александра Игнатова.
10 Октября 2026, 09:02
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10 Октября 2026, 09:0210 Октября 2026, 09:02
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Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина стала бронзовым призёром мемориала Дениса Тена, который проходит в Алматы в рамках международной серии «Челленджер».
По итогам короткой и произвольной программ спортсменка набрала 204,36 балла и заняла третье место.
Победительницей турнира стала Александра Игнатова, получившая 226,01 балла. Серебряную медаль завоевала представительница Южной Кореи Ким Юджэ с результатом 209,20 балла.
Другие казахстанские фигуристки завершили соревнования на позициях с 14-й по 19-ю.
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