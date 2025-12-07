Софья Самоделкина завоевала бронзу на международном турнире в Загребе
Казахстанская фигуристка поднялась с седьмого места на итоговое третье.
Сегодня, 05:10
52Фото: НОК РК
Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина успешно выступила на международном турнире в Загребе (Хорватия), завоевав бронзовую медаль, передает BAQ.KZ. со ссылкой на Olympic.kz.
После короткой программы спортсменка занимала лишь седьмое место, однако в произвольном прокате заметно улучшила позиции и поднялась на пьедестал.
По итогам двух программ Самоделкина набрала 182,63 балла и заняла третье место. Победительницей стала американская фигуристка Брэдди Тэннел (194,97), второй - Лида Кархунен из Финляндии (187,05).
