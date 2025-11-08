Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина завоевала серебряную медаль на этапе Гран-при по фигурному катанию, проходящем в Осаке, Япония, передает BAQ.KZ.

После короткой программы спортсменка занимала второе место и смогла сохранить позицию по итогам произвольного проката. В этом выступлении Самоделкина получила 132,25 балла, а в сумме двух программ набрала 200 баллов, что обеспечило ей второе место в общем зачёте.

Победительницей турнира стала японка Каори Сакамото с результатом 227,18 балла. Замкнула тройку призёров бельгийская фигуристка Луна Хендрикс, получившая 198,97 балла.