Софья Самоделкина завоевала серебро на Гран-при по фигурному катанию в Японии
Спортсменка набрала 200 баллов в сумме двух программ.
Сегодня, 21:15
Фото: НОК РК
Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина завоевала серебряную медаль на этапе Гран-при по фигурному катанию, проходящем в Осаке, Япония, передает BAQ.KZ.
После короткой программы спортсменка занимала второе место и смогла сохранить позицию по итогам произвольного проката. В этом выступлении Самоделкина получила 132,25 балла, а в сумме двух программ набрала 200 баллов, что обеспечило ей второе место в общем зачёте.
Победительницей турнира стала японка Каори Сакамото с результатом 227,18 балла. Замкнула тройку призёров бельгийская фигуристка Луна Хендрикс, получившая 198,97 балла.
