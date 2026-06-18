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Соглашение между Ираном и США может быть подписано в четверг или пятницу

Если это не будет сделано в течение 60 дней, мы вернемся к бомбардировкам, заявил американский лидер.

Сегодня 2026, 00:44
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня 2026, 00:44
Сегодня 2026, 00:44
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Фото: Pixabay.com

Соглашение между Ираном и США будет подписано в четверг или пятницу. Об этом заявил президент США Дональд Трамп по итогам саммита G7 в городе Эвиан-ле-Бен (Франция).

По словам Трампа, США готовы вновь бомбардировать Иран, если следующий этап переговоров по ближневосточному конфликту не будут успешными.

"Если это не будет сделано в течение 60 дней, ничего страшного, мы вернемся к бомбардировкам. Возможно, нам придется это сделать, потому что мы никогда не позволим им обзавестись ядерным оружием", - отметил он.

Продолжение военных действий США с Ираном чревато экономической катастрофой.

"Я не хотел видеть одного, я не хотел видеть экономической катастрофы. Если бы вы это продолжали, такое могло случиться... Им нужны инвестиции, ведь мы нанесли ущерб на сумму полутора, а может, и $2 трлн", - подчеркнул он.

Президент США сказал, что копия текста меморандума о взаимопонимании с Ираном передана израильской стороне.

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