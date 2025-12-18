Соглашения на 3,7 млрд долларов подпишут в ходе визита Токаева в Японию
Планируется подписание более 40 документов с японским бизнесом.
В ходе официального визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Японию планируется подписание коммерческих соглашений на сумму свыше $3,7 млрд. Об этом сообщил помощник Президента РК - пресс-секретарь Президента Руслан Желдибай, передает BAQ.KZ.
По его словам, ожидается, что Глава государства в Токио лично встретится с представителями крупного японского бизнеса. Всего в рамках визита планируется подписание более 40 документов.
Соглашения охватят такие ключевые сферы, как энергетика, возобновляемые источники энергии, цифровизация, горнорудный сектор и транспорт.
Со стороны Казахстана документы подпишут компании "Самрук-Қазына", KEGOC, "Казатомпром", "Тау-Кен Самрук", "Казпочта", "Қазақстан темір жолы". Японскую сторону представят Marubeni, MUFG Bank, Mitsubishi Heavy Industries, Hitachi Energy, Toshiba, JOGMEC, Kansai Electric Power, RIKEN KOGYO и другие компании.
Как отметил Руслан Желдибай, программа визита Президента Казахстана в Японию включает насыщенные официальные переговоры и деловые встречи.
