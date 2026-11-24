Как защитить леса от пожаров, сделать производство безопаснее и улучшить условия труда казахстанцев? Эти вопросы стали ключевыми на встречах представителей партии «Әділет» с работниками лесного хозяйства области Абай и промышленного предприятия в Темиртау, передаёт BAQ.KZ.

Защищать леса до того, как вспыхнет огонь

В области Абай представители партии встретились с сотрудниками государственного лесного природного резервата «Семей орманы».

Одной из главных тем разговора стало предупреждение лесных пожаров. Участники обсудили восстановление лесных массивов, оснащение лесных хозяйств современной техникой и улучшение условий труда специалистов, от которых напрямую зависит сохранность природных богатств страны.

Представитель партии «Әділет» Лилия Муслимкызы подчеркнула, что бороться с последствиями природных катастроф недостаточно – необходимо предотвращать их.

«Экологическая безопасность – важный показатель долгосрочного развития страны. Чтобы сохранить леса, нужно прежде всего предупреждать угрозы, а не бороться с их последствиями. Для этого необходимы современная техника, квалифицированные специалисты и системная поддержка», – отметила она.

На встрече также обсудили роль общенационального проекта «Таза Қазақстан» в решении экологических проблем региона.

За модернизацией производства – человек труда

В Темиртау представители партии встретились с сотрудниками сервисной службы АО «Qarmet». Здесь в центре внимания оказались безопасность труда, социальное положение работников и модернизация промышленных предприятий.

Руководитель филиала партии «Әділет» в АО «Qarmet» Гульнур Абдгалиева подчеркнула, что развитие промышленности должно быть тесно связано с повышением благосостояния людей, которые на ней работают.

«Промышленность – одна из важных основ экономического развития страны. А её главная сила – люди, которые ответственно относятся к своему делу. В Послании Президент уделил особое внимание модернизации экономики, развитию производственного потенциала и повышению благосостояния граждан. В решении этих задач важен вклад каждого предприятия и каждого работника», – подчеркнула Абдгалиева.

Сотрудники предприятия смогли задать интересующие их вопросы и поделиться предложениями.

Встречи стали частью региональной работы партии по обсуждению задач, обозначенных в Послании Президента. Ранее подобные диалоги прошли в Актюбинской, Костанайской и Павлодарской областях.