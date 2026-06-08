Сохранить конечность возможно: современные подходы к лечению диабетической стопы

Сахарный диабет может годами не вызывать серьезного беспокойства, однако его осложнения нередко развиваются незаметно. Онемение пальцев, чувство холода в ногах, быстрая утомляемость при ходьбе или небольшая ранка, которая долго не заживает, многие воспринимают как временный дискомфорт. Между тем именно такие симптомы могут указывать на серьезные нарушения кровообращения и развитие синдрома диабетической стопы. Сегодня врачи все чаще говорят о том, что своевременная диагностика и лечение позволяют не только сохранить конечность, но и поддержать качество жизни пациента. О том, какие сигналы нельзя игнорировать, как современные технологии помогают избежать тяжелых осложнений и какие ошибки чаще всего совершают пациенты, рассказывает заведующий Центром диабетической стопы Больницы Медицинского центра УДП РК Аблай Сейткалиев.

Аблай Абулкаирович, многие считают, что диабет опасен только высоким сахаром. Почему одним из самых серьезных осложнений становятся именно поражения сосудов?

Сахарный диабет – это заболевание, которое постепенно поражает весь организм. Постоянно повышенный уровень глюкозы повреждает стенки кровеносных сосудов, как крупных, так и самых мелких. В результате ухудшается кровоснабжение тканей, особенно нижних конечностей. Клетки начинают испытывать дефицит кислорода и питательных веществ, хуже заживают даже небольшие повреждения. Именно поэтому сосудистые осложнения являются одной из основных причин развития синдрома диабетической стопы, образования язв и, в тяжелых случаях, ампутации конечности.

Какие первые симптомы нарушения кроообращения в ногах пациенты чаще всего игнорируют?

Чаще всего пациенты не обращают внимания на чувство зябкости стоп, онемение пальцев, покалывание, быструю утомляемость ног при ходьбе, боли в икроножных мышцах, которые проходят после отдыха. Многие считают это возрастными изменениями или последствиями усталости. Однако именно на этом этапе своевременное обследование позволяет выявить проблему и предотвратить развитие тяжелых осложнений.

Правда ли, что человек может потерять чувствительность стопы и не замечать развитие язвы или инфекции?

Да, это действительно так. При диабете часто развивается диабетическая нейропатия – поражение нервных окончаний. Человек постепенно теряет болевую, температурную и тактильную чувствительность. В результате пациент может не заметить порез, ожог, мозоль или другую травму. Даже небольшое повреждение может стать входными воротами для инфекции и привести к образованию язвы. Поэтому ежедневный осмотр стоп является обязательным для каждого пациента с сахарным диабетом.

За последние годы изменился ли возраст пациентов с диабетической стопой и сосудистыми осложнениями?

Да, такая тенденция действительно наблюдается. Если раньше тяжелые сосудистые осложнения чаще встречались у пожилых людей, то сегодня мы все чаще наблюдаем пациентов трудоспособного возраста – 40-50 лет, а иногда и моложе. Это связано с ростом распространенности сахарного диабета, ожирения, малоподвижного образа жизни, курения и других факторов риска. Поэтому профилактика должна начинаться как можно раньше.

Сколько пациентов с диабетической стопой и критической ишемией конечностей ежегодно получают помощь в вашем Центре? С какими наиболее сложными случаями приходится сталкиваться специалистам?

Ежегодно в нашем Центре помощь получают несколько сотен пациентов с синдромом диабетической стопы и критической ишемией нижних конечностей. Наиболее сложными являются случаи, когда пациенты обращаются уже на поздних стадиях заболевания, с глубокими инфицированными язвами, гангреной и множественными поражениями сосудов голени и стопы. Тем не менее даже в таких ситуациях современные технологии позволяют нам бороться за сохранение конечности.

Какие современные малоинвазивные методы сегодня позволяют восстановить кровоток в сосудах ног без больших разрезов и длительной реабилитации?

Сегодня сосудистая хирургия активно развивается в сторону малоинвазивных технологий. Мы широко применяем эндоваскулярные и гибридные методы лечения – баллонную ангиопластику, стентирование артерий, реканализацию хронических окклюзий. Через небольшой прокол в сосуд вводятся специальные инструменты, позволяющие восстановить кровоток без больших разрезов. Такие вмешательства сопровождаются меньшей травматичностью, быстрым восстановлением и позволяют помочь даже пациентам с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.

В чем преимущества Центра диабетической стопы и почему именно командный подход с участием разных специалистов дает лучшие результаты?

Лечение диабетической стопы требует участия специалистов разных профилей. В лечении пациента участвуют эндокринологи, сосудистые хирурги, гнойные хирурги, кардиологи, невропатологи, нефрологи и реабилитологи. Такой мультидисциплинарный подход позволяет одновременно контролировать уровень сахара, восстанавливать кровоток, бороться с инфекцией, обеспечивать правильный уход за раной, а также проводить коррекцию сопутствующей патологии, которая зачастую имеется у пациентов с сахарным диабетом. Именно комплексное лечение обеспечивает наилучшие результаты, помогает значительно снизить риск ампутации и улучшить качество жизни пациентов.

Существует мнение, что ампутация при диабетической стопе неизбежна. Насколько это соответствует действительности и в каких случаях конечность еще можно спасти?

Это распространенное заблуждение. Современная медицина располагает широкими возможностями для сохранения конечности. Сегодня главной задачей специалистов является профилактика высоких ампутаций. В большинстве случаев при своевременном обращении пациента, восстановлении кровотока и правильном комплексном лечении конечность удается сохранить. Однако успех во многом зависит от стадии заболевания. Если пациент обращается слишком поздно, когда развились обширная гангрена или тяжелая инфекция, угрожающая жизни, ампутация может стать необходимой мерой для спасения пациента.

Какие ошибки пациенты совершают чаще всего: самолечение, позднее обращение или отказ от операции? К каким последствиям это приводит?

Наиболее частые ошибки – самолечение, использование народных методов, самостоятельное удаление мозолей, позднее обращение к врачу и отказ от рекомендованного лечения. Некоторые пациенты надеются, что рана заживет самостоятельно, и теряют драгоценное время. В результате инфекция распространяется глубже, развивается некроз тканей, и возможности для сохранения конечности существенно уменьшаются.

Если бы вам нужно было дать пациентам с диабетом только три совета, которые действительно помогают сохранить здоровье ног и избежать тяжелых осложнений, что бы это были за рекомендации?

Первое – поддерживать целевые показатели сахара крови и регулярно наблюдаться у эндокринолога. Второе – ежедневно осматривать стопы, даже если ничего не беспокоит, и сразу обращаться к врачу при появлении ранки, покраснения, отека или других изменений. Третье – отказаться от курения и не откладывать обследование сосудов нижних конечностей при появлении любых симптомов нарушения кровообращения: боли при ходьбе, онемения, чувства холода в ногах или незаживающих ран.

За годы работы вы помогли многим пациентам сохранить здоровье и качество жизни. Что до сих пор вдохновляет вас в профессии сосудистого хирурга и почему когда-то вы выбрали именно это направление медицины?

Сосудистая хирургия – это одна из самых многогранных специальностей в медицине. Пациенты, как правило, имеют сразу несколько серьезных заболеваний: сахарный диабет, ишемическую болезнь сердца, артериальную гипертензию, хроническую болезнь почек и другие сопутствующие состояния. Поэтому сосудистому хирургу необходимо хорошо ориентироваться не только в своей специальности, но и понимать вопросы кардиологии, эндокринологии, нефрологии и других направлений медицины.