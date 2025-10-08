Депутат Мажилиса Олжас Нуралдинов в депутатском запросе Правительству предложил продлить льготный режим ввоза электромобилей, который освобождает граждан от уплаты таможенных пошлин и утилизационного сбора, передает BAQ.KZ.

Депутат напомнил, что мера уже показала хорошие результаты. Если в 2022 году в Казахстан было ввезено всего 1 245 электромобилей, то в 2024 году - 15 700, что в 12 раз больше.

Параллельно развивается инфраструктура - количество зарядных станций выросло с 200 до 1 200, из которых свыше 400 действуют в Алматы и около 300 в Астане.

При этом автопарк страны остается устаревшим - более 70% машин старше 10 лет, они выбрасывают в атмосферу в 5–7 раз больше вредных веществ. В Алматы, по данным экологического мониторинга, до 80% загрязнения воздуха приходится именно на автотранспорт.

Срок действия льготного режима заканчивается в 2025 году. После его завершения, по оценкам депутатов, цены на электромобили вырастут на 30–40%, что снизит спрос и замедлит переход на экологичный транспорт.

Депутаты предложили:

Продлить действие льгот минимум на три года, при необходимости инициировать вопрос в ЕЭК.

Поддержать развитие инфраструктуры для электромобилей, в том числе сети зарядных станций.

Стимулировать отечественных производителей и инвесторов для создания локального производства электромобилей и их компонентов.