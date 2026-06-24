Сохраняется риск вокруг Ормузского пролива: как это влияет на экономику Казахстана?
Эксперты оценили влияние ситуации в Ормузском проливе на цены на нефть, курс тенге и доходы бюджета Казахстана.
Сегодня 2026, 09:26
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