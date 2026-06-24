Напряжённость на Ближнем Востоке вновь всколыхнула нефтяной рынок. Однако эксперты считают, что полноценного энергетического кризиса удалось избежать. Как ситуация вокруг Ормузского пролива влияет на экономику Казахстана и на каком уровне будут держаться цены на нефть в ближайшие месяцы, разбирался корреспондент BAQ.KZ.

Противостояние между Ираном и США стало одной из главных тем мирового нефтяного рынка. Опасения по поводу возможного закрытия Ормузского пролива сначала подтолкнули цены на нефть вверх, однако вскоре рынок вновь успокоился. Тем не менее мнения экспертов о том, насколько долгим окажется это затишье, расходятся.

Риск вокруг Ормузского пролива ещё не исчез

Через Ормузский пролив проходит значительная часть мировых поставок нефти. Поэтому любое обострение в этом регионе моментально отражается на ценах на сырьё. В последние дни внимание рынка вновь приковано именно к этому направлению.

Председатель правления национального аналитического центр "NAC Analytica", экономист Расул Рысмамбетов считает, что нынешний уровень цен на нефть выгоден для Казахстана, однако риски на рынке сохраняются.

"Пока я не вижу резкого падения цен. Сейчас стоимость нефти превышает 70 долларов за баррель и находится в диапазоне 70-80 долларов. В целом это комфортный уровень для Казахстана. Поэтому говорить о серьёзном снижении оснований нет. Если смотреть на историю последних переговоров между США и Ираном, то утверждать, что Ормузский пролив полностью вышел из зоны риска, пока рано. Такой оптимизм ещё не оправдан. Конечно, высокая цена на нефть выгодна Казахстану. Но нам нужна не временная цена, выросшая из-за напряжённости вокруг Ормузского пролива, а стабильно высокая базовая стоимость", – отметил экономист.

По его словам, через Ормузский пролив транспортируется не только нефть, но и множество других товаров. Поэтому нестабильность в этом регионе и связанная с ней волатильность нефтяных цен остаются важным фактором для мировой экономики.

"В целом мы хотели бы, чтобы на Ближнем Востоке не было войны, а все вопросы решались мирным путём. Тем более рассматривается возможность получения Казахстаном земельного участка для строительства собственного терминала в Персидском заливе. Курс тенге и доходы бюджета по-прежнему зависят от цен на нефть. Поэтому для Казахстана гораздо выгоднее, когда нефть стоит выше 80 долларов за баррель. Думаю, в ближайшее время в регионе могут возникнуть новые очаги напряжённости. Не исключено, что это приведёт к новым трудностям", – считает Расул Рысмамбетов.

Экономист также отметил, что международные инвесторы пока сохраняют осторожность в отношении событий вокруг Ирана и Ормузского пролива. По его мнению, одной-двух недель относительного спокойствия недостаточно для изменения их позиции.

"Только если стабильность в Ормузском проливе сохранится как минимум один-два, а лучше три месяца, это можно будет считать результатом долгосрочных договорённостей. Сейчас многие нефтедобывающие страны используют период высоких цен для пополнения резервов. У нас, помимо нефти, есть ещё один важный ресурс – активно развивается добыча золота", – подчеркнул он.

Национальный банк, накапливая золотые резервы и выводя их на рынок, получает дополнительный инструмент поддержки экономики. Поэтому даже в случае снижения цен на нефть у страны сохраняется достаточный запас прочности.

"На мой взгляд, Казахстан сможет относительно безболезненно пережить подобные турбулентные периоды в течение ближайших двух-трёх лет", – считает эксперт.

Напряжённость вокруг Ормузского пролива не стала неожиданностью для рынка

В то же время эксперт нефтегазовой отрасли Олжас Байдильдинов смотрит на ситуацию несколько иначе. По его мнению, большая часть геополитических рисков уже была заложена в цену нефти заранее.

"В конце февраля цена нефти поднималась до 73 долларов за баррель. Тогда я говорил, что геополитические риски уже отражены в стоимости. Сосредоточение крупных военных сил в разных частях мира не стало неожиданностью для рынка. Предполагалось, что конфликт продлится всего несколько недель, поэтому в цену были заложены краткосрочные риски перебоев с поставками. Однако впоследствии противостояние затянулось дольше ожидаемого. Тем не менее серьёзного шока для нефтяного рынка не произошло. У крупнейших экономик мира имеются достаточные запасы. В стратегических и коммерческих резервах стран Международного энергетического агентства хранится более четырёх миллиардов баррелей нефти. Этого хватит более чем на два месяца даже в случае полного прекращения поставок", – пояснил эксперт.

Кроме того, Ормузский пролив так и не был полностью перекрыт. По данным различных систем мониторинга и международных агентств, движение танкеров продолжалось. Часть поставок была перенаправлена через альтернативные маршруты в ОАЭ и Саудовской Аравии.

Согласно данным ОПЕК, объёмы перевозок действительно сократились, однако полного прекращения поставок не произошло. Поэтому говорить о полноценном нефтяном кризисе пока преждевременно.

"На мой взгляд, в ближайшие полгода цена на нефть будет находиться в диапазоне 70-80 долларов за баррель. Некоторые инфраструктурные объекты получили повреждения, и на их восстановление потребуется время. Для Казахстана влияние этой ситуации в целом оказалось нейтральным. Рост цен на нефть принёс определённую выгоду, однако за первые пять месяцев года объёмы добычи нефти сократились примерно на 10% по сравнению с прошлым годом. Поэтому дополнительный доход от роста цен практически компенсировался потерями из-за снижения производства", – отметил Олжас Байдильдинов.

Турецкий эксперт: главное изменение будущего связано не с нефтью, а с энергетикой

Турецкий политолог, доктор исторических наук, председатель Турецкого центра в Кахраманмараше Бахтияр Мурат Арас считает, что, несмотря на стратегическую важность Ормузского пролива, мир уже вступил в эпоху энергетической трансформации.

"Ормузский пролив имеет огромное геополитическое значение и никогда не потеряет своей актуальности. Однако кризисы в этом регионе начались не сегодня. Со времён ирано-иракской войны этот район остаётся одной из ключевых точек мировой политики. Поэтому не стоит чрезмерно преувеличивать нынешнюю рыночную волатильность. Сегодня мир стремится снизить зависимость от ископаемого топлива. Растёт значение электроэнергии, активно развиваются гидроэнергетика, солнечная энергетика и другие альтернативные источники. Поскольку спрос на энергию остаётся высоким, человечество ищет новые способы его удовлетворения. Турция, находясь на протяжении десятилетий в центре различных региональных кризисов, хорошо понимает значение стабильности. Этот опыт актуален и для Казахстана", – отметил международный эксперт.

Он также подчеркнул необходимость уже сегодня думать о будущем.

"У Казахстана достаточно нефти и газа. Однако важно уже сейчас развивать проекты в сфере альтернативной энергетики. В ближайшие десятилетия доля ископаемого топлива в мировой энергетике будет постепенно сокращаться. Поэтому в долгосрочной перспективе цены на нефть могут уже не сохраняться на нынешнем уровне", – считает Бахтияр Мурат Арас.

Какой главный вывод для Казахстана?

По оценкам экспертов, напряжённость вокруг Ормузского пролива пока окончательно не исчезла. Однако мировым рынкам удалось избежать масштабного энергетического кризиса.

На данный момент цены на нефть сохраняются на комфортном для Казахстана уровне. Тем не менее остаётся немало вопросов относительно дальнейшего развития ситуации на Ближнем Востоке.

Рост стоимости нефти оказал определённую поддержку бюджету, однако снижение объёмов добычи не позволило в полной мере воспользоваться этим преимуществом.

Поэтому в ближайшие месяцы внимание рынка будет сосредоточено не только на нефтяных котировках, но и на том, как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке.