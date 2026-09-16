Сохранят ли исторический облик дома по улице Кенесары в Астане после реконструкции

В столице продолжается реконструкция жилых домов по улице Кенесары. Историческая застройка появилась на карте будущей казахстанской столицы в 40-50 годах прошлого века. Сегодня дома являются некой архитектурной и исторической достопримечательностью, сюда приводят гостей столицы, тут же проводят экскурсии.

Тем удивительнее для прохожих было увидеть масштабные ремонтные работы. В настоящий момент они продолжаются в нескольких домах, в том числе под номерами 30, 22, 24 и 19.

Заместитель директора столичного Центра урбанистики Данияр Чиндалиев сообщил нашей редакции, что реконструкция фасадов необходима, в том числе, из-за суровых климатических условий.

«Новая система фасадов рассчитана на длительный срок эксплуатации. Поэтому применяется натуральный камень в обшивке и отдельные декоративные элементы для придания архитектурного облика зданиям. Во время реконструкции применяются отдельные конструктивные элементы и отдельная система опоры облицовки фасада. В Астане такая облицовка применяется впервые», – говорит Данияр Чиндалиев.

«Перед началом работ существующие архитектурно-декоративные элементы были зафиксированы и отсканированы. Все детали именно, их пластика или пропорции, будут сохранены. При этом изношенные элементы будут заменены не просто упрощенными вариантами, а воссозданными из натурального камня копиями», – рассказал Данияр Чиндалиев.

Однако жителей Астаны интересует, будут ли сохранены исторические архитектурные элементы, которые всегда отличали эту застройку от остальной? Ответ на этот вопрос вы сможете узнать в новом специальном выпуске программы «Это вам не Лондон», который совсем скоро мы опубликуем на нашем ютуб-канале.