В мессенджерах распространяется ложная информация про якобы готовящиеся преступления в школах Шымкента, передает BAQ.kz.

Об этом нашей редакции рассказали в городском Департаменте полиции. Там попросили не верить слухам и не пересылать непроверенные сообщения.

"Полиция проводит проверку, все меры безопасности усилены. Ситуация находится под контролем. За распространение ложных сообщений о готовящихся преступлениях предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы", - комментируют полицейские.

Людей призвали сохранять спокойствие и верь только достоверной информации из официальных источников. Ранее в сети распространялась информация о том, что якобы 16 января в школах Шымкента планируются массовые нападения.