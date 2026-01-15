"Сохраняйте спокойствие" - ДП Шымкента про фейки о готовящихся нападениях на школьников
В правоохранительных органах успокоили родителей.
Вчера, 23:30
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 23:30Вчера, 23:30
152Фото: BAQ.kz
В мессенджерах распространяется ложная информация про якобы готовящиеся преступления в школах Шымкента, передает BAQ.kz.
Об этом нашей редакции рассказали в городском Департаменте полиции. Там попросили не верить слухам и не пересылать непроверенные сообщения.
"Полиция проводит проверку, все меры безопасности усилены. Ситуация находится под контролем. За распространение ложных сообщений о готовящихся преступлениях предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы", - комментируют полицейские.
Людей призвали сохранять спокойствие и верь только достоверной информации из официальных источников. Ранее в сети распространялась информация о том, что якобы 16 января в школах Шымкента планируются массовые нападения.
Самое читаемое
- Шокирующая статистика: в Казахстане в три раза увеличилось количество случаев торговли детьми
- Строительство второй линии метро Алматы оценили в 1,2 триллиона тенге
- В Казахстане изменили правила погребения и ухода за могилами
- 246 млн прибыли и изношенная инфраструктура: что происходит с аэропортом Усть-Каменогорска
- Ученые бьют тревогу: Открытый в среду астероид может столкнуться с Землей