Власти Костаная считают, что сокращение количества автобусов на различных маршрутах приведет к экономии бюджетных средств. Водители заявляют, что их лишают работы, а пассажиров удобного графика и интервала движения. Подробности читайте в материале BAQ.kz.

Четырнадцать маршрутов "под удар"

Водители и перевозчики Костаная бьют тревогу. На днях в акимате Костаная им сообщили, что с 1 сентября грядет массовая оптимизация маршрутов. О массовости говорит количество маршрутов, на которых собираются уменьшить автобусы и увеличить интервал движения. Под сокращение попадают сразу 14 маршрутов - №№ 2, 3, 8, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 21, 24, 25, 27 и 120. Всего по Костанаю проложено 20 маршрутов, так большая часть из них будет урезана. Оптимизация коснется и пригородных маршрутов, которых в областном центре насчитывается 18. Местные уже назвали эту идею антинародной и высказали свое недовольство в комментариях социальных сетей. Что же будет, когда пассажиры испытают на себе нехватку автобусов и увеличенное время ожидания?

Причины такого решения на недавнем аппаратном совещании объяснил аким Костаная Марат Жундубаев. Он заявил, что сокращение основано на данных системы AlemPay которая устанавливала валидаторы в автобусах для отслеживания пассажирского и денежного потоков.

"Когда автобусы цифровизировали, данные стало невозможно подделывать. Теперь прекрасно видно, сколько пассажиров, на каких маршрутах и в какое время куда и откуда едут. Оказалось, что не в часы пик автобусы едут полупустые, а субсидии получают все без исключения. Причем, сто процентов, деньги на субсидии идут из бюджета", - объяснил аким Костаная.

В акимате также сообщили, что некоторые автобусы дублируют друг другу и ездят почти в одно и то же время по одним и тем же улицам. В частности, привели пример автобусов №13 и №18, которые идут по пр. Абая.

"Пассажиропоток нужно распределять равномерно. Для этого мы решили скорректировать интервал до 15 минут, в частности, и для того, чтобы избежать внутренней конкуренции между маршрутами", - пояснил на специальном брифинге заведующий сектором пассажирских перевозок отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная Нурдаулет Бейсенов.

Он добавил, что на конечных остановках при нынешнем пассажиропотоке наблюдается простой автобусов. Они стоят долгое время, потому что нет людей - так зафиксировала система.

По предварительным расчетам чиновников, сокращение автобусов на 17 единиц на 14 маршрутах Костаная позволит сэкономить почти 1 млрд тенге, которые уходят на субсидии всем городским перевозчикам. Акимат уже подготовил новые графики движения и интервалы и планирует скоро их опубликовать на своем официальном информационном ресурсе.

Заместитель акима Костаная Алмат Исмагулов отметил, что с 2024 года в бюджете города удалось выделить средства, чтобы выплачивать 100% в виде субсидий перевозчикам. Еще до прошлого года бюджет не мог себе такого позволить, так как не хватало средств.

По его словам, стопроцентные субсидии выплачиваются в том случае, если пассажиропоток остается на определенном уровне, а, к примеру, только на одном маршруте №13 он снизился почти на 165 000 человек за год.

"При этом на других маршрутах мы наоборот планируем увеличить количество автобусов. Речь о тех маршрутах, которые обслуживают новые строящиеся микрорайоны - Кунай, Береке. На маршрутах №103 и №38, которые охватывают эти районы года, будет существенно увеличено количество автобусов - 2 до 6 и с 9 до 11 единиц соответственно", - заверил Алмат Исмагулов.

Замакима города также отметил, что пассажиры не останутся в стороне. Если после оптимизации маршрутов начнутся массовые нарекания на длинный интервал и или на другие нововведения, акимат готов вернуть автобусы в индивидуальном порядке.

В то же время, Исмагулов не исключил возможности о полном закрытии некоторых маршрутов, если окажется, что даже после оптимизации они будут нерентабельными. И еще один аргумент, который акимат выдвинул в пользу сокращений автобусов - тариф на проезд. Именно оптимизация маршрутов, по мнению властей, позволит сохранить оплату за проезд на прежнем уровне и не потерять сто процентов субсидий перевозчикам.

Мнения "за" и "против"

Пока в акимате города ждут реакции пассажиров, водители и перевозчики уже открыто выражают свои возмущения. Одни опасаются, что останутся без работы, другие, что без доходов.

"У нас под оптимизацию попадает два самых популярных маршрута - №24 и №27. Это означает, что нам нужно будет сократить 4 автобуса, а это 8 водителей, которые останутся без работы. На каждом автобусе работает по два - основной и сменщик", - сообщила бухгалтер ТОО "Жарык Жол-1" Валентина Александровна.

На предприятии сообщили, что с введением новой системы электронной оплаты количество автобусов и так существенно сократилось. На маршруте №27 почти в два раза - вместо 19 сейчас ездит всего 11. Из-за дальнейшего сокращения автобусов интервал на обоих маршрутах, по распоряжению акимата, нужно будет увеличить с 6-7 до 15-20 минут. Впереди осень и зима, дожди, снег.

"Почему люди должны в два раза дольше стоять на остановках в такую погоду? Плюс осенью вернутся студенты, взрослые выйдут из отпусков, поедут с детьми в детские сады. Пассажиропоток явно станет больше. Почему в акимате это не учитывают?" - задаются многочисленными вопросами в компании-перевозчике.

И еще утверждают, что часть автобусов была закуплена недавно в кредит, за который еще не успели рассчитаться. А как же платить по кредиту, если автобусы будут простаивать?

В акимате заверяют, что изучали пассажиропоток целый год, с учетом студентов и детей. И согласно мониторингу отдела ЖКХ, АТ и АД акимата города, пассажиропоток все равно был низкий.

Больше всего автобусов планируют сократить у перевозчика ИП "Брунер". Под оптимизацию попадает около 10 автобусов, соответственно, 20 водителей остаются без работы. Некоторые из этих водителей даже создали инициативную группу, чтобы противостоять решению акимата.

"По нашим данным, автобусы хорошо заполняются, даже сейчас, когда нет школьников и студентов. Значит, будет еще больше. Плюс, в акимате не учитывают вынужденные простои автобусов - в связи с поломкой или ДТП", - говорят в один голос водители.

Что касается весомого аргумента о тарифе на проезд, который удастся сохранить на прежнем уровне только в случае оптимизации, перевозчики считают: тогда уж лучше немного повысить тариф, чем потерять рабочие места и автобусы.

Еще в одной транспортной компании TTS под оптимизации тоже попала один из самых популярных маршрутов №18. На нем убрали один автобус - в результате вместо 10 единиц осталось 9. Но владелец считает, что акимат принял правильное решение.

"Я считаю, что власти поступают справедливо. Нужно считать по количеству километров, которые автобусы проходят за один круг. У нас бывает, что на круге длиной 36 км работает 9 автобусов, а на круге длиной 29 км - 12 автобусов. Все это нужно нивелировать. Интервал пострадает не сильно - у нас вместо 12-15 минут станет 15-18 минут. Это не критично для пассажиров", - говорит директор ТОО TTS Николай Кушнеров.

По его словам, выбор для перевозчиков стоял между сокращением субсидий из бюджета и сокращением количества автобусов на маршрутах. Очевидно, что лучше сохранить субсидии.

"Я помню, как в 2021 году нам давали всего 38% субсидий, а к концу года деньги и вовсе закончились. Вот тогда работать было сложно. С 2024 года мы вышли на 100% субсидирование от акимата, поэтому, если выбирать между помощью и сокращением автобусов, лучше второе", - утверждает перевозчик.

Что касается водителей, которые останутся без работы, то, по мнению Кушнерова, на всех маршрутах около 15% пенсионеров. Так что молодежь без работы точно не останется. Он считает, что реагировать надо спокойнее. Примерно также костанайские водители и пассажиры когда-то приняли в штыки новую систему оплаты по автобусным картам, но в итоге все к ней привыкли. Отметим, что система до сих пор вызывает вопросы, особенно, у пенсионеров, у которых наблюдаются регулярные сбои в оплате проезда.

Правда вставший на сторону акимата перевозчик добавляет, что новую схему движения и интервала, предложенную властями, лучше сначала опробовать на пассажирах. Хотя бы в течение полугода. Если возмущений не будет, значит, схема рабочая, если будут, нужно что-то менять.

Однако другие перевозчики отмечают, что оптимизация больше всего затронет тех, у кого много маршрутов, с сокращением одного автобуса согласились бы все. Но когда речь идет о нескольких или десяти, это уже серьезные риски и потери. В то, что акимат изменит свое решение на основе возмущения людей, большинство перевозчиков не верит.

Не совсем понятна ситуация и с некоторыми маршрутами, обслуживающими отдаленные районы города. Так, маршрут №10 - единственный, который ездит в район Костанай-2, расположенный далеко от центра в западной части города. По сообщению акимата, количество автобусов на этом маршруте сокращать не планируют, но хотят увеличить интервал. В компании-перевозчике недоумевают: интервал и так немаленький, потому что автобусы проходят чуть ли не через весь город, чтобы охватить дальний район. Каким образом сделать ожидание автобусов еще дольше?

В общем, решение акимата Костаная пока что вызвало, как максимум разногласия, как минимум, непонимание. Даже у тех перевозчиков, которые, в целом считают это решение правильным. Но самый главный аргумент - что скажут пассажиры? - пока не изучался вообще.

Напомним, что буквально пару месяцев назад, почти аналогичная ситуация возникла с маршрутом №120, который курсирует между Костанаем и Рудным. Акимат решил, что автобус не должен заезжать на различные остановки в обеих городах, а должен курсировать только от автовокзала до автовокзала. Это решение сразу вызвало шквал критики и возмущений, так как жителям было гораздо удобнее идти на свою остановку, чем ехать на автовокзал. Пассажиры собрали подписи против такого решения акимата, но на городские власти это никак не повлияло. Автобус №120 уже месяц не заходит на внутригородские остановки, а перевозчик продолжает судиться с акиматом. До окончания судебного процесса еще далеко, но возмущения людей не прекращаются.

Что будет, когда оптимизируют сразу 14 маршрутов, представить пока сложно, но можно, исходя из комментариев в костанайских социальных сетях под новостью о грядущем сокращении автобусов. Люди пишут, что автобусы и так маленькие, и в час пик забиты битком, а после сокращения количества единиц, людей будет набиваться еще больше. Предлагают акиму города и его заместителям самим хотя бы раз выйти на остановку в жару, дождь или мороз и подождать автобус 15-20 минут. А еще советуют меньше тратить денег на установку дорогостоящих гранитных бордюров, перекладывание тротуарной плитки и посадку цветов - на сокращении вот этих статей бюджета как раз и можно сэкономить. И гораздо больше миллиарда, считают костанайцы.

Фото автора.