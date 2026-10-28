Сократить потери в сетях и исключить нецелевое использование питьевой воды – Токаев поручил усилить контроль за водопотреблением

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству и акиматам усилить контроль за потреблением воды, сократить потери в сетях и исключить использование питьевой воды не по назначению, в частности на автомойках. Об этом Глава государства заявил в ходе ежегодного Послания народу Казахстана на заседании Курултая, передает корреспондент BAQ.KZ.

Президент подчеркнул, что проблема дефицита водных ресурсов требует системных решений, включая тарифную реформу и внедрение цифровых инструментов учёта.

«Особо подчеркну, что проблема дефицита водных ресурсов в нашей стране требует системных и решительных мер. Прежде всего необходимо обеспечить повсеместное внедрение принципов рационального и рачительного использования воды – ресурса, ценность которого сложно переоценить в современных реалиях. Правительству и акиматам следует усилить контроль за водопотреблением, сократив потери в сетях и исключив нецелевое использование питьевой воды, в частности на автомоечных станциях. Вода должна оцениваться по своей реальной стоимости. По моему поручению Правительством начата масштабная тарифная реформа в сфере водопотребления. Необходимо довести ее до логического завершения. Бережное отношение к воде должно стать обязательным принципом хозяйствования. Для полного и достоверного учета водных ресурсов критически важно в полной мере использовать цифровые инструменты. Это позволит принимать выверенные решения при планировании новых производств. Поэтому Правительству следует в кратчайшие сроки завершить создание Национальной информационной системы водных ресурсов», – заявил Касым-Жомарт Токаев.