Сокровища Тутанхамона: в Египте открылся самый большой музей древности
В Египте открылся Большой Египетский музей, грандиозный проект, строительство которого длилось более двух десятилетий, передает BAQ.KZ cо ссылкой на BBC. Расположенный у подножия пирамиды Хеопса, музей занимает территорию в полмиллиона квадратных метров — вдвое больше Лувра — и представляет до 100 тысяч экспонатов, включая все сокровища из гробницы Тутанхамона, многие из которых ранее никогда не выставлялись.
Стоимость проекта составила около 1,2 млрд долларов, значительная часть которых была профинансирована Японией. Египетские власти называют открытие музея "подарком миру": он должен не только подчеркнуть величие древнеегипетской цивилизации, но и стать стимулом для экономики и туризма.
Среди экспонатов — золотая маска и трон Тутанхамона, гигантская статуя Рамсеса II, а также Солнечная ладья фараона Хеопса — одно из старейших судов в мире. Для египтологов открытие музея стало знаковым событием: впервые национальные исследователи возглавляют крупнейшие археологические проекты, возвращая Египту право быть хранителем собственной истории.
Помимо экспозиций, музей оснащён современными лабораториями по реставрации и изучению древностей. Как отметил археолог Захи Хавасс, "мы нашли лишь 30% наших памятников — 70% ещё скрыто под песком".
