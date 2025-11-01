В Египте открылся Большой Египетский музей, грандиозный проект, строительство которого длилось более двух десятилетий, передает BAQ.KZ cо ссылкой на BBC. Расположенный у подножия пирамиды Хеопса, музей занимает территорию в полмиллиона квадратных метров — вдвое больше Лувра — и представляет до 100 тысяч экспонатов, включая все сокровища из гробницы Тутанхамона, многие из которых ранее никогда не выставлялись.

Amir Makar/AFP via Getty Images

Стоимость проекта составила около 1,2 млрд долларов, значительная часть которых была профинансирована Японией. Египетские власти называют открытие музея "подарком миру": он должен не только подчеркнуть величие древнеегипетской цивилизации, но и стать стимулом для экономики и туризма.

Среди экспонатов — золотая маска и трон Тутанхамона, гигантская статуя Рамсеса II, а также Солнечная ладья фараона Хеопса — одно из старейших судов в мире. Для египтологов открытие музея стало знаковым событием: впервые национальные исследователи возглавляют крупнейшие археологические проекты, возвращая Египту право быть хранителем собственной истории.

Getty Images

Помимо экспозиций, музей оснащён современными лабораториями по реставрации и изучению древностей. Как отметил археолог Захи Хавасс, "мы нашли лишь 30% наших памятников — 70% ещё скрыто под песком".