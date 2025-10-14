Необычный случай произошёл в одной из школ Жамбылской области: женщина рассыпала соль в коридоре и перед кабинетом директора, надеясь таким образом "наладить удачу" и получить работу, передает BAQ.KZ. Суд установил, что гражданка У. пришла в школу с намерением устроиться учительницей, но после отказа решила провести ритуал, посыпав полы солью.

В своей объяснительной У. сообщила о том, что хотела устроиться на работу в школу учительницей, но не смогла, и пошла на этот шаг с солью, думая, что это поможет. В судебном заседании У., раскаявшись в содеянном, признала свою вину полностью, и просила суд не наказывать строго, - говорится в материалах суда.

Тем самым она загрязнила место общего пользования, что квалифицируется по ч.1 ст.434-2 КоАП РК как административное правонарушение, отметили в суде. На заседании женщина признала вину и раскаялась. Суд, учитывая обстоятельства, сократил размер штрафа на 30% и назначил ей наказание в виде 27 тысяч тенге. Постановление пока не вступило в законную силу.