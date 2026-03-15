День референдума стал особенно запоминающимся для военнослужащего воинской части 5573 рядового Артура Ярового. В своей жизни он впервые принял участие в голосовании, и это важное событие совпало с его днем рождения, передает BAQ.KZ.

По словам Артура, участие в политической кампании, имеющей значение для будущего страны, во время прохождения военной службы — большая ответственность. Он отметил, что такие моменты показывают, что каждый гражданин не остается равнодушным к судьбе государства.

По информации Нацгвардии, в референдуме принимают участие офицеры, военнослужащие по контракту, члены их семей, ветераны, а также солдаты срочной службы. Для многих молодых военнослужащих это стало первым опытом участия в голосовании.

Заместитель министра внутренних дел – Главнокомандующий Национальной гвардией генерал-майор Ансаган Балтабеков одним из первых проголосовал на избирательном участке №266. Он поздравил военнослужащего, у которого в этот день был день рождения, а также тех, кто впервые принимает участие в политической кампании, и поблагодарил их за проявленную гражданскую активность.





