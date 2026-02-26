Солдат Национальной гвардии разработал цифровой портал для военнослужащих, передает BAQ.KZ.

Новый цифровой ресурс направлен на оптимизацию работы подразделения и уже позволил автоматизировать ряд служебных процессов, значительно сократив временные затраты.

Автор проекта – военнослужащий срочной службы воинской части 5573 рядовой Ким Хён У, уроженец Алматы. Солдат обучался по специальности «информационные технологии» и в дальнейшем планирует получить образовательный грант по программе «Срочник 2.0» для совершенствования профессиональных навыков.

Именно профессиональные навыки и интерес к цифровым решениям позволили ему включиться в работу по совершенствованию внутренних процессов воинской части. Под кураторством старших офицеров рядовой Ким провёл анализ деятельности подразделения с целью определения направлений, требующих цифровых решений. В ходе изучения было выявлено, что особое внимание необходимо уделить совершенствованию системы обмена информацией. В результате важные сведения, ранее доводившиеся преимущественно на строевом плацу, теперь оперативно публикуются через портал. Это позволило упростить документооборот, обеспечить своевременное обновление приказов и актуализацию данных.

Отдельное внимание уделено работе психологической службы. При содействии Ким Хён У разработан алгоритм автоматической обработки результатов тестирования военнослужащих срочной службы. По словам военных психологов, внедрённое решение только за полгода позволило сэкономить порядка 500 рабочих часов.