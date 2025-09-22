Военный суд в Булфорде (графство Уилтшир, Великобритания) признал виновным военнослужащего элитного британского спецназа, который совершил 23 выстрела по своему коллеге во время учений, перепутав боевые патроны с холостыми, передает BAQ.KZ со ссылкой на газету Daily Mail.

Суд приговорил солдата к шести месяцам условного заключения. Кроме того, он обязан выплатить пострадавшему компенсацию в размере 5 тысяч фунтов стерлингов (примерно 3,7 млн тенге).

Инцидент произошёл в ходе учений, во время которых один из бойцов играл роль террориста и находился в обороняемой комнате. Его коллега должен был "штурмовать" помещение. Однако в полной темноте, перепутав холостые и боевые патроны, спецназовец открыл огонь.

23 выстрела, из которых семь пуль попали в человека, лишь чудом не закончились гибелью — бойца спас бронежилет.

Тем не менее, он получил тяжёлые ранения — грудной клетки, живота, руки и предплечья — и перенёс несколько серьёзных операций.

Пострадавший заявил в суде, что травмы навсегда изменили его жизнь — как физически, так и психологически. Суд установил, что трагедия стала возможной из-за грубого нарушения техники безопасности и небрежности в обращении с оружием.