Национальная гвардия МВД РК расширяет программу боевой подготовки, добавив обучение операторов беспилотных летательных аппаратов для солдат текущего призыва, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.
Новая специальность позволит срочникам освоить современные военно-прикладные навыки, которые становятся все более востребованными в условиях развития технологий.
Обновлённый учебный класс в столичной воинской части 5573 посетил заместитель министра внутренних дел — Главнокомандующий Национальной гвардией генерал-майор Ансаган Балтабеков. Он ознакомился с возможностями нового учебного пространства и оценил его готовность к подготовке специалистов.
Учебный класс полностью адаптирован под потребности будущих операторов БПЛА. Солдаты изучают устройство дронов, особенности управления, техническое обслуживание, а также элементы тактического применения на местности. Программа рассчитана на подготовку полноценного боевого расчёта: командира группы, оператора FPV-дронов, специалиста по боеприпасам и оператора-разведчика.
Процесс обучения выстроен поэтапно: военнослужащие сначала осваивают навыки по своей узкой специализации, после чего переходят к групповым практическим тренировкам, максимально приближённым к реальным условиям.
Высокую важность внедрения нового курса подчеркнул генерал-майор Балтабеков. "Сегодня работа по подготовке операторов БПЛА выходит на качественно новый уровень. Здесь создана полноценная среда для практического обучения, и именно такой системный подход нам необходим", — отметил он.
По итогам визита были определены дальнейшие направления развития: укрепление материально-технической базы, создание собственной ремонтной мастерской, разработка единой программы подготовки и строительство всесезонного учебного городка.
Новый учебный класс рекомендовано использовать как модель для формирования аналогичных центров в других воинских частях. Внедрение программы подготовки операторов дронов станет важным шагом в повышении боевой готовности Национальной гвардии и адаптации системы обучения к современным требованиям.
