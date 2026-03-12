Солдат срочной службы погиб во время стрельб на полигоне в Атырауской области
21-летний солдат срочной службы получил огнестрельное ранение.
Во время плановых учебных стрельб на военном полигоне в Атырауская область погиб военнослужащий срочной службы, передает BAQ.KZ.
По данным пресс-службы Атырауского гарнизона, трагедия произошла 12 марта на полигоне Карабатан в войсковой части 41/433, которая входит в состав Западного регионального командования Вооруженных сил Республики Казахстан.
Во время занятий по боевой подготовке 21-летний солдат срочной службы получил огнестрельное ранение. Его оперативно доставили в областную больницу, однако спасти военнослужащего не удалось.
По предварительной информации, причиной происшествия могло стать неосторожное обращение с боевым оружием.
По данному факту военно-следственным управлением Министерства внутренних дел Республики Казахстан возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В Министерстве обороны Республики Казахстан выразили соболезнования родным и близким погибшего.
«Командование Вооруженных сил Республики Казахстан выражает искренние соболезнования семье и близким военнослужащего. Его родственникам будет оказана необходимая помощь и поддержка в соответствии с законодательством», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что по поручению министра обороны на место происшествия направлена специальная комиссия под руководством заместителя главы оборонного ведомства. Расследование находится на контроле Главной военной прокуратуры Республики Казахстан.
