Во время плановых учебных стрельб на военном полигоне в Атырауская область погиб военнослужащий срочной службы, передает BAQ.KZ.

По данным пресс-службы Атырауского гарнизона, трагедия произошла 12 марта на полигоне Карабатан в войсковой части 41/433, которая входит в состав Западного регионального командования Вооруженных сил Республики Казахстан.

Во время занятий по боевой подготовке 21-летний солдат срочной службы получил огнестрельное ранение. Его оперативно доставили в областную больницу, однако спасти военнослужащего не удалось.

По предварительной информации, причиной происшествия могло стать неосторожное обращение с боевым оружием.

По данному факту военно-следственным управлением Министерства внутренних дел Республики Казахстан возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В Министерстве обороны Республики Казахстан выразили соболезнования родным и близким погибшего.

«Командование Вооруженных сил Республики Казахстан выражает искренние соболезнования семье и близким военнослужащего. Его родственникам будет оказана необходимая помощь и поддержка в соответствии с законодательством», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что по поручению министра обороны на место происшествия направлена специальная комиссия под руководством заместителя главы оборонного ведомства. Расследование находится на контроле Главной военной прокуратуры Республики Казахстан.