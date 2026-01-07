В Шымкенте скончался военнослужащий срочной службы Национальной гвардии Республики Казахстан. Об этом сообщает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации Национальной гвардии, солдат был призван из города Тараз Жамбылской области. В период прохождения службы он неоднократно обращался за медицинской помощью, находился под наблюдением врачей и проходил обследования в лечебных учреждениях Шымкента.

6 января 2026 года у военнослужащего произошла внезапная остановка сердца. Несмотря на проведённые реанимационные мероприятия, спасти его не удалось — он скончался в одной из городских больниц. По предварительным данным, причиной смерти стал острый лейкоз.

По факту произошедшего военно-следственным управлением возбуждено уголовное дело. В Национальной гвардии сообщили, что все обстоятельства инцидента будут тщательно изучены в рамках следственных мероприятий, а ситуация находится на личном контроле заместителя министра внутренних дел — главнокомандующего Национальной гвардией МВД РК.

Командование и личный состав Национальной гвардии Республики Казахстан выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего.