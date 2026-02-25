В Казахстане Главная военная прокуратура обеспечила соблюдение прав более 1000 военнослужащих срочной службы на отсрочку исполнения кредитных обязательств на период прохождения службы, передает BAQ.KZ.

Ранее из-за недостаточного взаимодействия государственных органов и банков допускались случаи несвоевременного оформления отсрочек, что приводило к нарушению прав солдат.

После вмешательства военных прокуроров права военнослужащих были полностью восстановлены, и им предоставлена отсрочка по кредитам на сумму свыше 300 млн тенге.

По результатам проверки Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка с банками, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами проведена работа по неукоснительному соблюдению прав призывников.

Контроль за ситуацией продолжается.