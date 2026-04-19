  • Главная
  • Новости
Солдатам в Казахстане разрешили пользоваться смартфонами в казармах

Конкретное время использования гаджетов будет определяться командирами.

Сегодня 2026, 14:09
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
103
Фото: Pixabay.com

В Вооружённых силах Казахстана обновили правила пользования мобильными телефонами для военнослужащих. Теперь солдатам, курсантам и кадетам разрешено использовать смартфоны в казармах, передает BAQ.KZ.

Согласно новым нормам, военнослужащие могут приносить и выносить мобильные устройства в места размещения, однако вносить их необходимо в выключенном состоянии. Пользование телефонами допускается непосредственно в пределах своего подразделения, а также в военных госпиталях и медицинских частях.

В Министерстве обороны уточнили, что конкретное время использования гаджетов будет определяться командирами на местах. Как правило, речь идёт о личном времени военнослужащих, при этом использование смартфонов не должно мешать учебному процессу и боевой подготовке.

Наверх