Солдатам в Казахстане разрешили пользоваться смартфонами в казармах

В Вооружённых силах Казахстана обновили правила пользования мобильными телефонами для военнослужащих. Теперь солдатам, курсантам и кадетам разрешено использовать смартфоны в казармах, передает BAQ.KZ.

Согласно новым нормам, военнослужащие могут приносить и выносить мобильные устройства в места размещения, однако вносить их необходимо в выключенном состоянии. Пользование телефонами допускается непосредственно в пределах своего подразделения, а также в военных госпиталях и медицинских частях.

В Министерстве обороны уточнили, что конкретное время использования гаджетов будет определяться командирами на местах. Как правило, речь идёт о личном времени военнослужащих, при этом использование смартфонов не должно мешать учебному процессу и боевой подготовке.