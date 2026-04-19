Солдатам в Казахстане разрешили пользоваться смартфонами в казармах
Конкретное время использования гаджетов будет определяться командирами.
Сегодня 2026, 14:09
103Фото: Pixabay.com
В Вооружённых силах Казахстана обновили правила пользования мобильными телефонами для военнослужащих. Теперь солдатам, курсантам и кадетам разрешено использовать смартфоны в казармах, передает BAQ.KZ.
Согласно новым нормам, военнослужащие могут приносить и выносить мобильные устройства в места размещения, однако вносить их необходимо в выключенном состоянии. Пользование телефонами допускается непосредственно в пределах своего подразделения, а также в военных госпиталях и медицинских частях.
В Министерстве обороны уточнили, что конкретное время использования гаджетов будет определяться командирами на местах. Как правило, речь идёт о личном времени военнослужащих, при этом использование смартфонов не должно мешать учебному процессу и боевой подготовке.
Самое читаемое
- Число жертв пожара в «Центре плова» в Щучинске выросло до 12
- Неблагоприятные метеоусловия ожидаются только в одном городе Казахстана
- Новые спортивные объекты строят в Карагандинской области
- В Актау жильцов оштрафовали за ночной юбилей с «красной дорожкой» во дворе
- Японский мост в Семее готовится к "взлёту": оторвавшаяся пластина напугала горожан