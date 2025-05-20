С аншлагом и бурной поддержкой публики 19 мая в Астане прошёл концерт легендарной российской группы "Руки Вверх!". Выступление прошло во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова и собрало зрителей всех возрастов — от преданных поклонников 90-х до молодёжи, поющей хиты группы наизусть, передает BAQ.KZ.

Со сцены солист коллектива Сергей Жуков поблагодарил астанчан за тёплый приём и не скрывал своего восхищения столицей:

"Большое счастье возвращаться туда, где тебя любят и ждут, где гостеприимство не просто слово. Когда вчера мы прилетели и поняли, что на улице не так жарко, я был спокоен, потому что знал: на концерте будет самая главная жара. Но сегодня выглянуло солнце, и погода наладилась. Я вам завидую — у вас такой чистый, красивый город! Хочется остаться подольше", — сказал артист под бурные аплодисменты.

Концерт прошёл в душевной атмосфере: зал подпевал каждому хиту, а Жуков не раз выходил к краю сцены, чтобы быть ближе к зрителям.

Моментами вечера уже делятся поклонники в соцсетях, отмечая, что "вечер был полон ностальгии, энергии и живого общения с кумиром детства".

Ранее один из ЦОНов в Астане посетила российский продюсер Яна Рудковская. Она рассказала, за какой услугой обращалась и что её поразило в столице Казахстана.