Солист "Руки Вверх!" признался в зависти к астанчанам
Сергей Жуков восхищён чистотой и красотой Астаны.
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С аншлагом и бурной поддержкой публики 19 мая в Астане прошёл концерт легендарной российской группы "Руки Вверх!". Выступление прошло во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова и собрало зрителей всех возрастов — от преданных поклонников 90-х до молодёжи, поющей хиты группы наизусть, передает BAQ.KZ.
Со сцены солист коллектива Сергей Жуков поблагодарил астанчан за тёплый приём и не скрывал своего восхищения столицей:
"Большое счастье возвращаться туда, где тебя любят и ждут, где гостеприимство не просто слово. Когда вчера мы прилетели и поняли, что на улице не так жарко, я был спокоен, потому что знал: на концерте будет самая главная жара. Но сегодня выглянуло солнце, и погода наладилась. Я вам завидую — у вас такой чистый, красивый город! Хочется остаться подольше", — сказал артист под бурные аплодисменты.
Концерт прошёл в душевной атмосфере: зал подпевал каждому хиту, а Жуков не раз выходил к краю сцены, чтобы быть ближе к зрителям.
Моментами вечера уже делятся поклонники в соцсетях, отмечая, что "вечер был полон ностальгии, энергии и живого общения с кумиром детства".
Ранее один из ЦОНов в Астане посетила российский продюсер Яна Рудковская. Она рассказала, за какой услугой обращалась и что её поразило в столице Казахстана.
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