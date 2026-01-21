Мощная солнечная буря может вызвать появление южного сияния (aurora australis) над Австралией и одновременно создать риски для работы связи и спутниковых систем, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на The Guardian.

По данным издания, зафиксирован "сильный" геомагнитный шторм, который уже начал воздействовать на магнитное поле Земли. Австралийское Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям ведёт мониторинг ситуации, а Бюро метеорологии предупредило, что при благоприятных условиях сияние может быть видно даже в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс.

Учёные объясняют, что солнечная буря связана с выбросом плазмы и заряженных частиц с поверхности Солнца, произошедшим 18 января. При столкновении с магнитным полем Земли они вызывают полярные сияния, но также способны нарушать работу GPS, спутниковой связи и навигационных систем.

В NOAA отмечают, что подобной интенсивности солнечная активность наблюдается впервые за более чем 20 лет. При этом специалисты подчёркивают: прямой угрозы для людей нет, однако энергетические и телекоммуникационные компании продолжают внимательно следить за возможными сбоями.

Власти Австралии заявляют, что серьёзных перебоев в работе энергосистем не ожидается, но не исключают кратковременных нарушений связи и навигации.