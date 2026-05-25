Солнечную электростанцию мощностью 300 МВт строят на юге Казахстана

В Туркестанской области состоялась церемония заливки первой партии свайного фундамента для строительства фотоэлектрической станции с системой накопления энергии мощностью 300 МВт, передает BAQ.kz.

С этого момента проект официально перешел к основному этапу строительства.

Что уже сделали

Как сообщили в акимате региона, капсулу времени будущей солнечной электростанции заложили еще в декабре прошлого года.

За это время на площадке полностью завершили земляные работы, построили офисные помещения, жилые блоки и складские здания.

Теперь на объекте начался монтаж основного оборудования.

Сколько вложат в проект

Общий объем инвестиций в строительство фотоэлектрической станции с системой накопления энергии составляет около 307 миллионов долларов.

Проект стал первым, который реализуется в рамках межправительственного рамочного соглашения между Казахстаном и Китаем, подписанного после саммита Шанхайская организация сотрудничества.

Власти отмечают, что инициатива стала одним из практических результатов стратегического сотрудничества двух стран.

Что даст новая электростанция

На этапе строительства планируется создать около 500 рабочих мест.

После ввода объекта в эксплуатацию станция сможет ежегодно вырабатывать порядка 674 миллионов киловатт-часов чистой электроэнергии.

Ожидается, что проект поможет улучшить энергетический баланс региона и увеличить долю возобновляемых источников энергии в Казахстане.

Солнечную электростанцию планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году.