На крышах ряда учебных корпусов Казахского национального университета имени аль-Фараби установили солнечные панели, передает BAQ.KZ. Цель – экономия энергии и снижение затрат на электричество.

По информации Министерства науки и высшего образования РК, солнечными панелями были оборудованы здания Высшей школы экономики и бизнеса, журналистики, юридического, исторического, географического, биологического, филологического и медицинского факультетов.

Фото: Миннауки и высшего образования РК

- Данный проект позволит сэкономить энергию и значительно снизить затраты на электричество. Электростанция построена в рамках соглашения совместно с китайской стороной на площади 20 тыс. м2. После запуска проекта часть потребности учебного заведения в электроэнергии будет обеспечена альтернативными источниками. Это позволит студентам и сотрудникам использовать устойчивую, экологически чистую энергию, а также укрепит имидж вуза как инновационного университета, - говорится в сообщении ведомства.

В будущем планируется оснастить солнечными панелями все факультеты и общежития в кампусе КазНУ.