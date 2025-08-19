19 августа на Солнце произошла мощная вспышка, достигшая предпоследнего уровня активности — класса M1.1, передает BAQ.KZ со ссылкой на iz.ru.

Вспышка продолжалась 50 минут, что привлекло внимание ученых и астрономов по всему миру. Соответствующую информацию опубликовал Институт прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова (ИПГ).

По данным института, вспышка была зафиксирована в 07:39 мск, а ее последствия уже начали сказываться на геомагнитной обстановке. Несмотря на то, что солнечная активность в ближайшие дни останется умеренной, ученые предупреждают, что могут произойти и более мощные вспышки класса X. Это может привести к повышенной солнечной активности, воздействующей на Землю.

В институте отметили, что геомагнитное поле будет оставаться неустойчивым, и возможны нарушения спутниковых и радиосвязей, а также явления, связанные с полярными сияниями. Учёные призывают следить за изменениями в солнечной активности, так как вспышки такого уровня могут оказывать влияние на земную атмосферу.

К слову, солнечные вспышки — это мощные выбросы энергии, которые могут повлиять на технологические системы на Земле. В ближайшие несколько дней будет важно отслеживать ситуацию, так как солнечные бури могут привести к более серьезным последствиям.