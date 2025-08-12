В ночь на 12 августа Солнце зафиксировало новый гигантский протуберанец - первый за последние две недели. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, передает BAQ.KZ со ссылкой на "РИА Новости".

По данным учёных, выброс произошёл 11 августа вблизи южного полюса Солнца и наблюдался с 21:00 до 24:00 по московскому времени. Предыдущий крупный протуберанец был зафиксирован 31 июля, когда с восточного края светила подряд были выброшены две подобные структуры.

В лаборатории отметили, что вероятность достижения Земли протуберанцами ниже, чем у солнечных вспышек, особенно если они происходят в районе полюсов. Даже при таком сценарии необходимо особое стечение обстоятельств, чтобы выброс был направлен в сторону нашей планеты.