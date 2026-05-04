Сомалийские пираты захватили танкер у берегов Йемена

Сомалийские пираты захватили нефтяной танкер у побережья Йемена, передает BAQ.kz со ссылкой на BBC.

По данным йеменской береговой охраны, судно «MT Eureka» было захвачено в Аденском заливе недалеко от порта Кани. После этого танкер направили в сторону Сомали.

Сообщается, что нападение произошло рано утром — около 05:00 по местному времени. На момент захвата судно шло под флагом Того.

Как уточняют представители сил безопасности из полуавтономного региона Пунтленд, пираты вышли из прибрежного района рядом с городом Кандала на берегу Аденского залива.

Сейчас танкер находится в акватории между Йеменом и Сомали. Ожидается, что в ближайшее время он может бросить якорь в сомалийских водах.

Это уже второй подобный случай за последние 10 дней. Ранее, 22 апреля, пираты захватили танкер «Honor 25», который перевозил 18,5 тысячи баррелей нефти для Могадишо.

Несмотря на то, что Сомали формально контролирует все побережье Африканского рога, фактически власть центрального правительства ограничена. Значительная часть территории находится под контролем автономных образований, включая Сомалиленд и Пунтленд, где сохраняется нестабильная ситуация с безопасностью.