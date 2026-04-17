Сомнительный состав: насколько вредны китайские снеки, заполонившие магазины

Сегодня на полках казахстанских магазинов все чаще можно встретить китайские снеки. Их нередко называют латяо. Особенно популярны такие закуски среди школьников. При этом в ряде стран продажа подобных снеков уже запрещена. Корреспондент BAQ.KZ попытался разобраться, насколько они могут быть вредны.

Сомнительный состав

Независимый эксперт Аскар Ескайыр считает, что состав латяо вызывает серьезные вопросы.

«Латяо — это продукт из Китая. В его составе есть различные добавки, такие как красители и усилители вкуса. Уже это вызывает сомнения. В частности, могут использоваться красители, вредные для детей. Также может применяться не халяльный кармин», — говорит специалист.

По его словам, вопросы вызывает и масло, используемое при производстве таких снеков.

«В Китае существует практика использования отработанных масел. Поскольку латяо — дешевый продукт, велика вероятность, что он может производиться с использованием таких масел», — пояснил эксперт.

Может не соответствовать стандартам халяль

Эксперт также отметил, что китайские снеки могут не соответствовать требованиям халяль.

«Для мусульман наибольший риск заключается в том, что существуют разновидности латяо со вкусом свинины. Если все производится на одном заводе, есть вероятность перекрестного загрязнения. Жир свинины трудно удалить, поэтому есть серьезные сомнения в халяльности этой продукции», — отметил Аскар Ескайыр.

Что показало исследование

Эксперт в области пищевой безопасности, ассоциированный профессор Qazaq Expert Club Лаура Аутелеева ранее провела исследование китайских снеков.

Она изучила пять видов такой продукции. В некоторых случаях на товарах вовсе отсутствовала маркировка, что уже является нарушением требований к обороту пищевой продукции.

Во всех исследованных образцах были обнаружены усилители вкуса, подсластители и синтетические красители. Их применение разрешено, однако чрезмерное употребление таких веществ может быть опасным. Это может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом, аллергическим реакциям и нарушению микрофлоры.

Кроме того, в ходе исследования был выявлен подсластитель цикламат, запрещенный в США. По словам эксперта, он может представлять опасность для организма.

В некоторых снеках также были обнаружены животные жиры, чрезмерное потребление которых может повышать уровень холестерина.

Что продается в магазинах

Сегодня китайские снеки можно найти практически в любом магазине, а их цена остается доступной. В качестве эксперимента мы зашли в один из магазинов в Алматы. Для китайских снеков там была выделена отдельная полка с большим ассортиментом. Стоимость продукции варьировалась от 150 до 200 тенге.

Мы изучили состав купленных снеков. В одном из продуктов с морскими водорослями оказалось высокое содержание жира и соли. Это переработанный продукт. Содержание натрия составило 2510 мг, что эквивалентно 6,5 грамма соли, тогда как рекомендуемая суточная норма — 2000 мг натрия, или 5 граммов соли. При этом вес самой упаковки — 32 грамма, а значит, в одной пачке содержится около 800 мг натрия. При чрезмерном употреблении такой продукт может нанести вред здоровью.

В другом купленном снеке также оказалось высокое содержание натрия — 900 мг на 36 граммов продукта. Кроме того, в нем много соли и жира. Это полностью переработанный продукт с измененными вкусом и структурой.

Запрет в других странах

В Беларуси государственные органы выявили нарушения в китайских снеках и запретили продажу отдельных видов такой продукции. В частности, в соевых снеках Lyu Jin Long и продуктах со вкусом камчатского краба были обнаружены неразрешенные пищевые добавки — подсластители Е952 и Е955.

Под запрет также попали снеки бренда Huang Peng Fei со вкусом краба, лобстера и креветок, поскольку на упаковке не было указано наличие сахара и подсластителей.

В снеках бренда Mianjinwangzi со вкусом вишневых фрикаделек был обнаружен запрещенный эмульгатор Е473. Кроме того, в латяо со вкусом рыбы марки Huang Peng Fei выявили Е316 — натрий изоаскорбат.

Ситуация в Казахстане

В Казахстане также выявлялись снеки сомнительного качества, а некоторые их виды запрещались к продаже. Так, в прошлом году после массового отравления школьников в одной из школ Актюбинской области Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК провел проверки и мониторинг в торговых точках.

Всего было проверено более 1,5 тысячи объектов торговли, где продавались снеки сомнительного качества.

Лабораторные исследования показали наличие нарушений: в продукции были обнаружены усилители вкуса — глутамат натрия (Е621), гуанилат натрия (Е627) и инозинат натрия (Е631). Использование этих добавок не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза.

