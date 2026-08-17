Соня Жиенбаева взлетела сразу на 284 позиции в рейтинге WTA
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20-летняя казахстанская теннисистка Соня Жиенбаева совершила серьезный рывок в мировом рейтинге после успешных выступлений на турнирах в Испании. Спортсменка поднялась сразу на 284 позиции и стала третьей ракеткой Казахстана.
Два титула помогли совершить рывок
На прошлой неделе Жиенбаева стала победительницей турнира серии ITF W35 в испанском Виго. До этого казахстанка завоевала титул на соревнованиях в Оренсе.
Успешные выступления позволили ей значительно улучшить положение в мировой классификации. Жиенбаева поднялась сразу на 284 строчки – с 738-го на 454-е место.
Прогресс показала и Жибек Куламбаева. Казахстанка отыграла 12 позиций и теперь занимает 464-е место.
Какие места занимают казахстанки в рейтинге WTA
Первой ракеткой Казахстана остается Елена Рыбакина, которая занимает 2-е место в мировом рейтинге. У нее 8 316 рейтинговых очков.
Юлия Путинцева располагается на 81-й позиции с 904 очками.
После своего резкого подъема Соня Жиенбаева занимает 454-е место и становится третьей ракеткой Казахстана в одиночном разряде. На ее счету 131 рейтинговое очко.
Следом идет Жибек Куламбаева – 464-е место и 128 очков.
Таким образом, в актуальной классификации казахстанки располагаются следующим образом:
- Елена Рыбакина – 2-е место;
- Юлия Путинцева – 81-е место;
- Соня Жиенбаева – 454-е место;
- Жибек Куламбаева – 464-е место.
Особенно заметным стал прогресс Жиенбаевой: еще в предыдущей версии рейтинга она находилась на 738-й позиции, а теперь приблизилась к топ-450 мирового женского тенниса.
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