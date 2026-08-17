Соня Жиенбаева взлетела сразу на 284 позиции в рейтинге WTA

17 Августа 2026, 09:00
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WTA 17 Августа 2026, 09:00
17 Августа 2026, 09:00
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Фото: WTA

20-летняя казахстанская теннисистка Соня Жиенбаева совершила серьезный рывок в мировом рейтинге после успешных выступлений на турнирах в Испании. Спортсменка поднялась сразу на 284 позиции и стала третьей ракеткой Казахстана.

Два титула помогли совершить рывок

На прошлой неделе Жиенбаева стала победительницей турнира серии ITF W35 в испанском Виго. До этого казахстанка завоевала титул на соревнованиях в Оренсе.

Успешные выступления позволили ей значительно улучшить положение в мировой классификации. Жиенбаева поднялась сразу на 284 строчки – с 738-го на 454-е место.

Прогресс показала и Жибек Куламбаева. Казахстанка отыграла 12 позиций и теперь занимает 464-е место.

Какие места занимают казахстанки в рейтинге WTA

Первой ракеткой Казахстана остается Елена Рыбакина, которая занимает 2-е место в мировом рейтинге. У нее 8 316 рейтинговых очков.

Юлия Путинцева располагается на 81-й позиции с 904 очками.

После своего резкого подъема Соня Жиенбаева занимает 454-е место и становится третьей ракеткой Казахстана в одиночном разряде. На ее счету 131 рейтинговое очко.

Следом идет Жибек Куламбаева – 464-е место и 128 очков.

Таким образом, в актуальной классификации казахстанки располагаются следующим образом:

  • Елена Рыбакина – 2-е место;
  • Юлия Путинцева – 81-е место;
  • Соня Жиенбаева – 454-е место;
  • Жибек Куламбаева – 464-е место.

Особенно заметным стал прогресс Жиенбаевой: еще в предыдущей версии рейтинга она находилась на 738-й позиции, а теперь приблизилась к топ-450 мирового женского тенниса.

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