Турфирма из Афганистана сняла тревожное видео с "заложниками" и призывом к туристам из США, передает BAQ.KZ.

Несмотря на строгий запрет Госдепартамента США на поездки в Афганистан, в Сети появилось вызывающее видео, якобы приглашение американцев посетить страну как туристы. Ролик, стилизованный под видео с заложниками, напоминает печально известные кадры с казнями, которыми талибы пугали мир в 2000-х. Однако авторы уверяют — это пародия.

На 50-секундном видео вооружённые мужчины стоят позади трёх людей с мешками на головах. Один из "пленителей" говорит: "У нас есть послание для Америки", — и срывает мешок. Под ним — улыбающийся человек с поднятым вверх большим пальцем, который говорит: "Добро пожаловать в Афганистан!"

Далее следует сюрреалистичная нарезка, где иностранцы — по словам организаторов, американцы и канадцы — дурачатся, делают селфи, подтягиваются на танке, плещутся в водопадах с оружием в руках, едят арбузы и листают меню на планшете. На одном кадре камера приближается к автомату М4, где видно, что это имущество правительства США. Сопровождающий смеётся: "Даже на предохранителе не стоит!"

Автор ролика — Юсаф Арыюби, 28-летний владелец туристического агентства Raza Afghanistan, живущий между Кабулом и Калифорнией. Он пояснил, что хотел высмеять западное восприятие Афганистана как исключительно зоны боевых действий.

"Это сатира. Мы просто хотим показать, какой Афганистан может быть на самом деле — культурный, красивый, гостеприимный. Мы предлагаем исторические, культурные и приключенческие туры", — рассказал он The Independent.

По его словам, безопасность туристов обеспечивается через коммуникацию с властями и соблюдение всех протоколов.

Тем временем в Госдепе США предупреждают: не посещать Афганистан ни при каких обстоятельствах, поскольку граждане США остаются мишенью для похищений. После захвата власти талибами в 2021 году посольство США в Кабуле прекратило работу.

Эксперты, в том числе глава компании по эвакуации Covac Global Росс Томсон, называют подобные поездки "опасным авантюризмом".

"Афганистан — это не просто страна, а сеть племенных и политических рисков. Однажды быть “гостем талибов” означало билет в один конец. Сейчас они сдержаннее, но угроза осталась", — заявил Томсон.

Несмотря на это, число туристов, по данным местных властей, выросло с 691 в 2021 году до 7000 в 2023-м. Свою лепту внесли и западные инфлюенсеры, включая порноактрису из США Уитни Райт и блогера из Сомали Мариан Абди, посетивших Афганистан и выложивших фото в соцсети.

Но эксперты предупреждают: за яркой обложкой скрывается суровая реальность, которую не стоит игнорировать в погоне за контентом.