Информация о так называемых "кислотных облаках" над Ираном, которые якобы могут достичь стран Центральной Азии, не подтверждается научными данными и результатами наблюдений, передает BAQ.kz.

Кислотные осадки образуются из оксидов серы и азота, поступающих в атмосферу в основном от промышленности, энергетики и транспорта, и обычно возникают вблизи источников загрязнения. При переносе воздушных масс на большие расстояния, рассказали в Казгидромете, концентрация этих веществ значительно снижается из-за естественных атмосферных процессов.