  • Главная
  • Новости
  • Сообщения о "кислотных облаках" из Ирана прокомментировали в Казгидромете

Сообщения о "кислотных облаках" из Ирана прокомментировали в Казгидромете

Подтверждается ли информация распространяемая в интернете результатами наблюдений?

Сегодня 2026, 21:35
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pinterest.com / Jenny Prefontaine Сегодня 2026, 21:35
Сегодня 2026, 21:35
218
Фото: pinterest.com / Jenny Prefontaine

Информация о так называемых "кислотных облаках" над Ираном, которые якобы могут достичь стран Центральной Азии, не подтверждается научными данными и результатами наблюдений, передает BAQ.kz.

Кислотные осадки образуются из оксидов серы и азота, поступающих в атмосферу в основном от промышленности, энергетики и транспорта, и обычно возникают вблизи источников загрязнения. При переносе воздушных масс на большие расстояния, рассказали в Казгидромете, концентрация этих веществ значительно снижается из-за естественных атмосферных процессов.

"По данным мониторинга, признаков переноса подобных загрязнений в сторону Казахстана и стран Центральной Азии не зафиксировано. В этой связи специалисты рекомендуют ориентироваться на официальные данные национальных метеорологических и экологических служб и воздерживаться от распространения непроверенной информации",  - говорится в сообщении.

Самое читаемое

Наверх