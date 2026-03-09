Сообщения о "кислотных облаках" из Ирана прокомментировали в Казгидромете
Подтверждается ли информация распространяемая в интернете результатами наблюдений?
Информация о так называемых "кислотных облаках" над Ираном, которые якобы могут достичь стран Центральной Азии, не подтверждается научными данными и результатами наблюдений, передает BAQ.kz.
Кислотные осадки образуются из оксидов серы и азота, поступающих в атмосферу в основном от промышленности, энергетики и транспорта, и обычно возникают вблизи источников загрязнения. При переносе воздушных масс на большие расстояния, рассказали в Казгидромете, концентрация этих веществ значительно снижается из-за естественных атмосферных процессов.
"По данным мониторинга, признаков переноса подобных загрязнений в сторону Казахстана и стран Центральной Азии не зафиксировано. В этой связи специалисты рекомендуют ориентироваться на официальные данные национальных метеорологических и экологических служб и воздерживаться от распространения непроверенной информации", - говорится в сообщении.
