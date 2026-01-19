В социальных сетях и мессенджерах распространяется фейковая информация о якобы готовящихся террористических актах в ряде школ Алматы. В полиции города корреспонденту BAQ.KZ официально заявили, что эти сведения не соответствуют действительности.

В пресс-службе Департамента полиции города Алматы сообщили, что обстановка в учебных заведениях находится под полным контролем. Правоохранительные органы и другие оперативные службы работают в усиленном режиме, принимая все необходимые меры для обеспечения безопасности детей и педагогов.

По факту распространения ложной информации начаты оперативно-розыскные мероприятия. В настоящее время устанавливаются автор и источник фейкового сообщения. Лицо, причастное к его распространению, будет привлечено к ответственности в соответствии с законодательством.

В полиции призвали горожан сохранять спокойствие, не поддаваться панике и доверять только официальным источникам информации – сообщениям государственных органов и правоохранительных структур.