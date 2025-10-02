Женские сообщества в атомной отрасли России и Казахстана активно укрепляют сотрудничество и открывают новые возможности для карьерного роста женщин в сфере высоких технологий. Сегодня в этих структурах участвуют тысячи специалистов, которые успешно строят карьеру в традиционно "неженских" профессиях — от сварщиков и операторов тяжёлой техники до исследователей и руководителей крупных проектов. Об этом стало рассказали эсперты-женщины на XVI Евразийского форуме Kazenergy, передаёт BAQ.KZ.

В России сообщество "Объединение женщин атомной отрасли" объединяет почти 4 тысячи участниц, охватывая более половины регионов страны. Организация активно взаимодействует с коллегами из более чем 40 стран мира, включая Казахстан и Кыргызстан, а также ведёт совместные проекты с женскими сообществами в сфере энергетики и инноваций.

"Наши участницы строят успешную карьеру в стереотипно “неженских” профессиях. Они работают сварщиками, управляют кранами, участвуют в добыче полезных ископаемых для создания аддитивных технологий. Недавно у нас появилась девушка, которая стала первой в мире капитаном атомного ледокола", — отметила соучредитель фонда "Объединение женщин атомной отрасли" Александра Рябых.

Отдельное внимание уделяется партнёрству с женщинами атомной отрасли Казахстана. Совместные инициативы включают поддержку студентов, выбирающих технические специальности, развитие профессиональных площадок для обмена опытом, а также продвижение женщин в сфере инноваций, возобновляемой энергетики и медицинских технологий.

"На протяжении нескольких лет мы реализуем совместные проекты: поддерживаем студентов, развиваем площадки по обмену профессиональным опытом, вовлекаем женщин в сферу высоких технологий и инноваций", — отметили в сообществе.

Таким образом, женские инициативы в атомной энергетике становятся не только важным социальным инструментом, но и стратегическим фактором развития высокотехнологичных отраслей.

