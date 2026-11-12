Сооружения по очистке питьевой воды реконструируют в Жезказгане
Особое внимание уделили соблюдению строительных стандартов.
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В Жезказгане продолжается реконструкция сооружений по очистке питьевой воды – Гидроцеха. Запуск обновлённого комплекса мощностью 66 тысяч кубометров воды в сутки запланирован на сентябрь 2027 года.
По информации акимата области Ұлытау, строительно-монтажные работы планируется завершить в первом полугодии 2027 года. В настоящее время на площадке работают 126 специалистов. В этом году к реализации проекта приступила новая подрядная организация – ТОО «Integra Construction KZ».
Ход реконструкции проверила руководитель городского отдела строительства Маруа Келмаганбетова. Она осмотрела объект и обсудила с представителями подрядчика дальнейший план работ. Особое внимание уделили соблюдению строительных стандартов, качеству работ и срокам завершения каждого этапа.
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