Российский фигурист Петр Гуменник признался, что больше всего его поразило в олимпийском чемпионе из Казахстана Михаил Шайдоров — дисциплина и ранний режим тренировок, сообщает BAQ.kz со ссылкой на канал Sport24.

По словам спортсмена, когда он сам только выходил на разминку в 8 утра, Шайдоров уже работал на льду. «Для меня это было удивительно», — отметил Гуменник.

Неожиданной для него стала и победа казахстанца на Олимпиаде. Фаворитом, как признал россиянин, считался американец Илья Малинин. После короткой программы Шайдоров шел пятым, но чисто исполнил произвольную и вырвался на первое место.

Гуменник, занимавший 12-ю позицию после короткой программы, в итоге поднялся на шестую строчку.

Отдельное внимание во время Игр привлекла Асем Касанова — главный тренер сборной Казахстана. Она возглавляет национальную команду с 2022 года и курирует стратегические и организационные вопросы. Подготовку Шайдорова к Олимпиаде-2026 обеспечивали его личные тренеры Алексей Урманов и Иван Ригини, однако международный календарь, финансирование и сопровождение карьеры проходили через структуру сборной.

Победа Шайдорова стала второй в истории Казахстана на зимних Олимпийских играх и, как следует из слов его соперника, была обеспечена не только талантом, но и системной работой.