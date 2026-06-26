СОР и СОЧ могут отменить в начальных классах Казахстана

Сегодня 2026, 11:50
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BAQ.kz Сегодня 2026, 11:50
Сегодня 2026, 11:50
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Фото: BAQ.kz

Министр просвещения Жулдыз Сулейменова в кулуарах парламента заявила о планах по отмене СОР и СОЧ в начальных классах казахстанских школ, передает BAQ.KZ.

"Сейчас выявляются факты, когда СОР и СОЧ продаются. Данному вопросу нужно дать правовую оценку, но во многих развитых странах, где внедрялось критериальное оценивание, СОР и СОЧ в начальных классах вообще не использовались.

Поэтому сейчас на данном этапе Министерство просвещения обсуждает вопрос отменить СОР и СОЧ, критериальное оценивание в начальных классах" – сказала она.

По словам министра просвещения, действующая система критериального оценивания, внедренная в 2016 году, уже не в полной мере достигает поставленных целей. В ведомстве отмечают растущее недовольство со стороны родителей и педагогов, поэтому рассматривают возможность пересмотра подходов к оцениванию учащихся.

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