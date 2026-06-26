СОР и СОЧ могут отменить в начальных классах Казахстана
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Министр просвещения Жулдыз Сулейменова в кулуарах парламента заявила о планах по отмене СОР и СОЧ в начальных классах казахстанских школ, передает BAQ.KZ.
"Сейчас выявляются факты, когда СОР и СОЧ продаются. Данному вопросу нужно дать правовую оценку, но во многих развитых странах, где внедрялось критериальное оценивание, СОР и СОЧ в начальных классах вообще не использовались.
Поэтому сейчас на данном этапе Министерство просвещения обсуждает вопрос отменить СОР и СОЧ, критериальное оценивание в начальных классах" – сказала она.
По словам министра просвещения, действующая система критериального оценивания, внедренная в 2016 году, уже не в полной мере достигает поставленных целей. В ведомстве отмечают растущее недовольство со стороны родителей и педагогов, поэтому рассматривают возможность пересмотра подходов к оцениванию учащихся.
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